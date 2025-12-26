Головна Світ Політика
Білорусь пояснила, навіщо розмістила «Орєшнік» на своїй території

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Білорусь пояснила, навіщо розмістила «Орєшнік» на своїй території
Раніше самопроголошений президент Білорусі заявив, що російська ракета заступила на бойове чергування
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Міністр оборони Білорусі стверджує, що його країна нібито не збирається воювати із Заходом

Очільник білоруського Міністерства оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що Білорусь розмістила у себе ракетний комплекс «Орєшнік» через «агресію Заходу». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Белту.

«Орєшнік» розміщений на нашій території. Це наша реакція на їхню (Заходу – ред.) агресію, агресивні дії, на їх заяву, що вони збираються з нами воювати», – зазначив він.

Водночас Хренін стверджує, що Білорусь нібито не збирається воювати із західними країнами. За його словами, подібного «ніколи не станеться».

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російська ракета середньої дальності «Орєшнік» вже перебуває в країні та заступила на бойове чергування.

Як розповів голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, Росія розгорнула в Білорусі балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік» з прицілом на Європу. За його словами, ракета «Орєшнік» перебуватиме в єдиній системі управління ракетних військ стратегічного призначення РФ.

За даними СЗР, розміщення «Орєшніка» на білоруській території продиктоване бажанням посилити шантаж Європи та європейських країн, а також убезпечити «Орєшник» від ураження, оскільки розміщення цього озброєння в європейській частині РФ робить його законною ціллю для Сил оборони України.

До слова, 21 листопада Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Тоді диктатор Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.

