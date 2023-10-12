Ситуація на Близькому Сході та виробництво зброї: Зеленський провів засідання Ставки 

Другим питанням на Ставці було українське виробництво зброї та техніки та постійне нарощування обсягів

Сьогодні, 12 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів тривале засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому була обговорена ситуація на фронті та війна в Ізраїлі. Про це глави держави повідомив у Telegram.

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За словами президента, на Ставці заслухали доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, командувача оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександра Тарнавського.

«Ситуація на основних напрямках – схід, південь. Захист наших позицій. Наші кроки вперед», – повідомив президент.

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Другим питанням на Ставці було українське виробництво зброї та техніки та постійне нарощування обсягів.

«Мінстратегпром має чітке завдання представити програму забезпечення українською зброєю за всіма ключовими потребами - від ракет і дронів до бронетехніки та снарядів. За окремими елементами такої програми вже були доповіді. Хороші результати. Будуть більш значущим», – додав президент.

За словами Зеленського, він дав окреме доручення віцепрем’єр-міністру Михайлу Федорову та міністру оборони Рустему Умєрову щодо максимальної цифровізації постачання для сил оборони. «Повна підзвітність і контроль – наш пріоритет. Є чіткі терміни реалізації», – написав глава України.

Голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко представив комплексний аналіз ситуації на Близькому Сході. Президент розповів, що це буде враховано, а також держава буде дбати про інтереси своїх громадян у регіоні. Зеленський розповів, що Україна працює з партнерами заради недопущення ширшої дестабілізації.

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Триває 596-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.