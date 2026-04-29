Україна змінила тактику захисту енергетики перед зимою

Єгор Голівець
Денис Шмигаль заявив, що Україна переходить до другого рівня захисту енергосистеми через системні удари РФ по підстанціях
Підстанції стали головною ціллю атак, уряд змістив фокус захисту

Україна змінила підхід до захисту енергетичної інфраструктури напередодні опалювального сезону, зробивши основний акцент на укріпленні підстанцій. Про це заявив перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль під час Міжнародного форуму згуртованості, повідомляє кореспондент «Главкома».

За його словами, держава переходить до так званого другого рівня захисту енергосистеми. Йдеться про додаткове укріплення критичних об’єктів, насамперед підстанцій, які останнім часом стали ключовою ціллю російських атак.

Шмигаль зазначив, що ворог системно завдає ударів по об’єктах напругою 110 кВ, особливо у прифронтових регіонах.

Водночас загроза не обмежується лише цими територіями. Ризики для енергосистеми залишаються по всій країні, тому підготовка до зими зосереджена на підвищенні її загальної стійкості.

Нагадаємо, що Україна пропонує європейським партнерам свій практичний досвід захисту енергетичної інфраструктури в умовах постійних атак Росії. На тлі повномасштабної війни Москва розширює інструменти впливу, зокрема через диверсії та гібридні атаки на енергосистеми, що створює ризики і для країн ЄС.

В Україні вже адаптували підхід до захисту енергетики, зосередившись на укріпленні критичних об’єктів і підвищенні стійкості системи. Йдеться про створення резервів обладнання для швидкого відновлення, накопичення ресурсів та розвиток автономності громад у разі пошкодження мереж.

Водночас енергоринок стикається з фінансовими та регуляторними викликами. Заборгованість перед «Укренерго» перевищила 42 млрд грн, що ускладнює інвестиції у генерацію. Додатковий тиск спричинили рішення щодо граничних цін, які обмежили імпорт електроенергії з ЄС і вплинули на стабільність енергопостачання.

Читайте також:

Читайте також

За однією із адрес зруйновано житловий будинок
На Запоріжжі від удару авіабомбами загинула пенсіонерка
29 березня, 14:58
Наслідки ворожої атаки у Нікополі
Росія вдарила безпілотниками по Нікополю: є поранені (фото)
31 березня, 21:10
Денис Шмигаль назвав пріоритети відновлення енергетики
Підготовка до зими: Шмигаль назвав шість ключових напрямків роботи (фото)
10 квiтня, 10:01
Ситуація в енергосистемі ускладнюється
«До 800 МВт генерації просто не вмикають». Експерт пояснив причину
13 квiтня, 16:23
Наслідки прильоту по Дніпру 16 квітня 2026 року
Окупанти протягом дня атакували Дніпропетровщину: наслідки прильотів
16 квiтня, 20:06
Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження
Через атаки РФ на енергетику є знеструмлення у семи областях
17 квiтня, 10:12
Дим після атаки на Чернігів 17 квітня 2026 року
Чернігівська ТЕЦ призупинила роботу
17 квiтня, 11:51
Максим Веремчук загинув під час російського обстрілу 16 квітня 2026 року
«Не встигли вибігти»: батько 11-річного Максима, якого Росія вбила у Києві, показав кімнату сина
17 квiтня, 12:29
Пилипчук фігурує у справі як довірена особа Хейла (на фото)
Справа Хейла: САП уклав угоду з обвинуваченим Пилипчуком
23 квiтня, 16:40

«Мав 15 секунд»: підліток самотужки знешкодив FPV-дрон окупантів, захищаючи рідних
Данія інвестує в український агросектор: що домовилися будувати разом
Сьогодні, 14:03
Торгівля людьми і відмивання грошей: поліція Польщі затримала українців
Сьогодні, 13:35
Форвард «Баварії» встановив національний рекорд у Лізі чемпіонів
Сьогодні, 12:41
У Львові невідомий намагався підпалити мечеть коктейлями Молотова
Сьогодні, 12:20
Середняк Прем'єр-ліги відмовиться від форварда «Динамо» – ЗМІ
Сьогодні, 12:05
Розвідка: Росія цензурує стадіони і маркує Пушкіна позначкою 18+
Сьогодні, 11:53

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
