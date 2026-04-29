Україна змінила тактику захисту енергетики перед зимою

Денис Шмигаль заявив, що Україна переходить до другого рівня захисту енергосистеми через системні удари РФ по підстанціях

Підстанції стали головною ціллю атак, уряд змістив фокус захисту

Україна змінила підхід до захисту енергетичної інфраструктури напередодні опалювального сезону, зробивши основний акцент на укріпленні підстанцій. Про це заявив перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль під час Міжнародного форуму згуртованості, повідомляє кореспондент «Главкома».

За його словами, держава переходить до так званого другого рівня захисту енергосистеми. Йдеться про додаткове укріплення критичних об’єктів, насамперед підстанцій, які останнім часом стали ключовою ціллю російських атак.

Шмигаль зазначив, що ворог системно завдає ударів по об’єктах напругою 110 кВ, особливо у прифронтових регіонах.

Водночас загроза не обмежується лише цими територіями. Ризики для енергосистеми залишаються по всій країні, тому підготовка до зими зосереджена на підвищенні її загальної стійкості.

Нагадаємо, що Україна пропонує європейським партнерам свій практичний досвід захисту енергетичної інфраструктури в умовах постійних атак Росії. На тлі повномасштабної війни Москва розширює інструменти впливу, зокрема через диверсії та гібридні атаки на енергосистеми, що створює ризики і для країн ЄС.

В Україні вже адаптували підхід до захисту енергетики, зосередившись на укріпленні критичних об’єктів і підвищенні стійкості системи. Йдеться про створення резервів обладнання для швидкого відновлення, накопичення ресурсів та розвиток автономності громад у разі пошкодження мереж.

Водночас енергоринок стикається з фінансовими та регуляторними викликами. Заборгованість перед «Укренерго» перевищила 42 млрд грн, що ускладнює інвестиції у генерацію. Додатковий тиск спричинили рішення щодо граничних цін, які обмежили імпорт електроенергії з ЄС і вплинули на стабільність енергопостачання.