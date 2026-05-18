Пошкоджено десятки багатоповерхівок, садочки, мечеть: що відомо про масований удар по Дніпру

Ростислав Вонс
За словами міського голови Дніпра, унаслідок обстрілу вибито кілька тисяч вікон

За попередніми даними через масований обстріл росіян по Дніпру пошкоджено близько 20 багатоповерхівок та приватних будинків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Бориса Філатова.

За словами міського голови, понівечені також два дитячі садочки та гімназія, мечеть, корпус одного з інститутів та трамвай. «Кількість вибитих вікон вимірюватиметься кількома тисячами», – додав він.

Філатов наголосив, що усі профільні служби працюють на місцях ударів, зокрема комунальники ліквідують наслідки російського обстрілу.

Нагадаємо, від вечора 17 травня і до ночі 18 травня Росія не припиняла ударів по Дніпропетровській області – безпілотниками, «шахедами» та ракетами. Двоє людей загинули, є поранені. Близько 02:30 ракети вдарили по житловому кварталу Дніпра.

Наразі відомо про 18 поранених. За словами очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, серед постраждалих – дворічна дівчинка та 10-річний хлопчик. Діти на амбулаторному лікуванні.

«Восьмеро людей госпіталізовані. Це чотири жінки та чотири чоловіки. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Усі постраждалі отримують необхідну допомогу», – розповів він.

До слова, російські окупанти атакували Одесу. Унаслідок обстрілу поранення отримали двоє містян. Їм надано всю необхідну медичну допомогу.

За словами очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, у Приморському та Київському районах значних пошкоджень зазнали кілька житлових будинків: у триповерхових будівлях зруйновано дахи, в іншому секторі зруйновано одноповерховий будинок. Також через атаку пошкоджено будівлі міського ліцею та дитячого садочка.

