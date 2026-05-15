У Дніпрі водій врізався у зупинку, де перебували люди. Є загиблі (відео)

Лариса Голуб
фото: скрин з відео
У Дніпрі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода з тяжкими наслідками. За попередніми даними правоохоронців та очевидців, легковий автомобіль на швидкості втратив керування, виїхав за межі проїжджої частини та буквально влетів у зупинку громадського транспорту, де в цей момент перебували люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві медіа.

Повідомляється, що внаслідок потужного удару на місці події загинула одна жінка. Ще четверо людей дістали поранення різного ступеня важкості.

На місці аварії оперативно працюють кілька бригад швидкої медичної допомоги та екіпажі ДСНС. Усіх чотирьох поранених госпіталізують до лікарень міста.

Очевидці публікують кадри з місця події. Вони зазначають, що автівка влетіла у зупинку через зіткнення з іншим автомобілем. На кадрах видно, що від однієї з автівок після зіткнення залишилася лише купа понівеченого металобрухту, передню частину машини повністю зім'яло. Також значних руйнувань зазнала конструкція самої зупинки.

Рух транспорту на ділянці, де сталася аварія, наразі суттєво ускладнений. Спеціалісти регулюють потоки машин, поки рятувальники ліквідовують наслідки трощі.

«Главком» писав, що у селі Лиманка біля Одеси внаслідок дорожньо-транспортної пригоди виникло загорання одразу трьох легкових автомобілів

Раніше на трасі Київ – Чоп сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. На об’їзній дорозі Львова, у районі відпочинкового комплексу «Мала Швейцарія», зіткнулися легковий автомобіль та вантажівка компанії «Нова пошта». Аварія призвела до загибелі людей та значного ускладнення руху на стратегічній магістралі. 

