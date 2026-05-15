У Дніпрі водій врізався у зупинку, де перебували люди. Є загиблі (відео)

Водій в'їхав у зупинку, де знаходилися люди

У Дніпрі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода з тяжкими наслідками. За попередніми даними правоохоронців та очевидців, легковий автомобіль на швидкості втратив керування, виїхав за межі проїжджої частини та буквально влетів у зупинку громадського транспорту, де в цей момент перебували люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві медіа.

Повідомляється, що внаслідок потужного удару на місці події загинула одна жінка. Ще четверо людей дістали поранення різного ступеня важкості.

На місці аварії оперативно працюють кілька бригад швидкої медичної допомоги та екіпажі ДСНС. Усіх чотирьох поранених госпіталізують до лікарень міста.

У Дніпрі водій врізався в зупинку і збив людей. Є загиблі — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 15, 2026

Очевидці публікують кадри з місця події. Вони зазначають, що автівка влетіла у зупинку через зіткнення з іншим автомобілем. На кадрах видно, що від однієї з автівок після зіткнення залишилася лише купа понівеченого металобрухту, передню частину машини повністю зім'яло. Також значних руйнувань зазнала конструкція самої зупинки.

Рух транспорту на ділянці, де сталася аварія, наразі суттєво ускладнений. Спеціалісти регулюють потоки машин, поки рятувальники ліквідовують наслідки трощі.

