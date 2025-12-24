Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти атакували дронами енергетичну інфраструктуру Чернігова

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти атакували дронами енергетичну інфраструктуру Чернігова
На місцях ворожих ударів у Чернігові тривають аварійно-відновлювальні роботи
фото: Чернігівська ОВА

Унаслідок обстрілу міста пошкоджено важливий енергетичний обʼєкт

Російські загарбники атакували ударними дронами енергетичну інфраструктуру у Чернігові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Чернігівську ОВА та Чернігівську міську раду.

Як повідомило «Чернігівобленерго», внаслідок обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі. Через це залишилися без електропостачання десятки тисяч абонентів. Енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація.

6 фото
На весь екран
Комунальні служби ліквідовують наслідки обстрілу
фото: Чернігівська ОВА

Також міськрада повідомила про падіння дрона на територію одного з підприємств. Внаслідок цього пошкоджено фасад та скління вікон адміністративної будівлі, приміщення гаража, вісім легкових автомобілів та пасажирський автобус. Інформація про постраждалих наразі відсутня.

Нагадаємо, уночі російська терористична армія атакувала енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок цього – на ранок є нові знеструмлення у Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській і Чернігівській областях.

До слова, у кількох регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії. Причина посилення заходів обмеження – наслідки російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Як повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник, українська енергосистема працює близько до критичної межі через посилені обстріли Росії, але поки вдалося уникнути масштабних блекаутів.

Читайте також:

Теги: Чернігів енергетика обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хмельниччина: яка ситуація з енергетикою після масованої атаки 23 грудня
Хмельниччина: яка ситуація з енергетикою після масованої атаки 23 грудня
Сьогодні, 09:54
Наслідки атаки на Запоріжжя
Атака на Запоріжжя: є поранені, перші фото з наслідками
Сьогодні, 05:05
Люди сплять на підлозі метро в очікування відбою тривоги
Жителі столиці провели ранок у метро через масований обстріл (фото)
Вчора, 10:48
Зеленський привітав енергетиків з професійним святом
Зеленський привітав енергетиків з професійним святом
22 грудня, 10:39
Завдяки успішній роботі сил ППО ворожі цілі були збиті
На Київщині через нічну атаку дронів пошкоджено будинки: подробиці від ОВА
17 грудня, 10:52
Наслідки атаки на Запоріжжя
Окупанти вдарили БпЛА по багатоповерхівці у Запоріжжі
16 грудня, 05:46
Колісник зробив заяву про ситуацію в енергосистемі України 10 грудня 2025 року
У низці регіонів ситуація зі світлом поступово покращується – Міненерго
10 грудня, 12:08
Кабмін затвердив прозору процедуру відбору кандидатів до наглядових рад
Кабмін розпустив наглядові ради ключових компаній в енергетиці
3 грудня, 18:32
На Київщині триває ліквідація наслідків після обстрілу РФ: троє людей у лікарнях
На Київщині триває ліквідація наслідків після обстрілу РФ: троє людей у лікарнях
29 листопада, 23:07

Події в Україні

Працівник ТЦК, який побив учителя в Харкові, має сплатити штраф: деталі
Працівник ТЦК, який побив учителя в Харкові, має сплатити штраф: деталі
Шмигаль обговорив зі Швецією постачання літаків Gripen для України
Шмигаль обговорив зі Швецією постачання літаків Gripen для України
Поліцейська, яка збила дитину в Прилуках, вийшла під заставу
Поліцейська, яка збила дитину в Прилуках, вийшла під заставу
Окупанти атакували дронами енергетичну інфраструктуру Чернігова
Окупанти атакували дронами енергетичну інфраструктуру Чернігова
«Росіяни надурили самі себе». Співзасновник DeepState розповів, як ЗСУ вдалося зачистити частину Куп’янську
«Росіяни надурили самі себе». Співзасновник DeepState розповів, як ЗСУ вдалося зачистити частину Куп’янську
Українська армія отримає 3 млн FPV-дронів
Українська армія отримає 3 млн FPV-дронів

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
Сьогодні, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Сьогодні, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Сьогодні, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
Вчора, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua