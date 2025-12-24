Окупанти атакували дронами енергетичну інфраструктуру Чернігова

На місцях ворожих ударів у Чернігові тривають аварійно-відновлювальні роботи

Унаслідок обстрілу міста пошкоджено важливий енергетичний обʼєкт

Російські загарбники атакували ударними дронами енергетичну інфраструктуру у Чернігові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Чернігівську ОВА та Чернігівську міську раду.

Як повідомило «Чернігівобленерго», внаслідок обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі. Через це залишилися без електропостачання десятки тисяч абонентів. Енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація.

Комунальні служби ліквідовують наслідки обстрілу фото: Чернігівська ОВА

Також міськрада повідомила про падіння дрона на територію одного з підприємств. Внаслідок цього пошкоджено фасад та скління вікон адміністративної будівлі, приміщення гаража, вісім легкових автомобілів та пасажирський автобус. Інформація про постраждалих наразі відсутня.

Нагадаємо, уночі російська терористична армія атакувала енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок цього – на ранок є нові знеструмлення у Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській і Чернігівській областях.

До слова, у кількох регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії. Причина посилення заходів обмеження – наслідки російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Як повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник, українська енергосистема працює близько до критичної межі через посилені обстріли Росії, але поки вдалося уникнути масштабних блекаутів.