Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київщина: графіки відключення світла 15 січня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Київщина: графіки відключення світла 15 січня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

Завтра, 15 січня, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 15 січня 2026 року

  • 1.1 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;
  • 1.2 черга – без світла з 00:00 до 07:00, з 10:30 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;
  • 2.1 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;
  • 2.2 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 05:00 до 07:00, з 10:30 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;
  • 3.1 черга – без світла з 03:30 до 10:30 та з 14:00 до 21:00;
  • 3.2 черга – без світла з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 21:00;
  • 4.1 черга – без світла з 03:30 до 10:30 та з 14:00 до 18:00;
  • 4.2 черга – без світла з 03:30 до 10:30 та з 14:00 до 20:00;
  • 5.1 черга – без світла з 07:00 до 14:00 та з 17:30 до 24:00;
  • 5.2 черга – без світла з 07:00 до 14:00 та з 17:30 до 22:00;
  • 6.1 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 07:00 до 14:00 та з 17:30 до 21:00;
  • 6.2 черга – без світла з 07:00 до 14:00 та з 17:30 до 21:00.
Київщина: графіки відключення світла 15 січня 2026 року фото 1
Київщина: графіки відключення світла 15 січня 2026 року фото 2

Нагадаємо, 15 січня в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.

Читайте також:

Теги: Київщина ДТЕК відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація з електропостачанням залишається складною. Розгорнуто пункти незламності
Одещина оговтується після масованих обстрілів: подробиці від влади
14 грудня, 2025, 23:46
В.о. міністра енергетики України Артем Некрасов зробив низку заяв
Чому українцям не варто очікувати на скасування відключень світла. Міненерго зробило низку заяв
18 грудня, 2025, 15:12
Близько опівночі невідомі особи вирвали вхідні двері та проникли до приватного будинку
Затримано нападників, які вдерлися в будинок на Обухівщині та підстрелили двох людей
17 грудня, 2025, 11:32
Повне знеструмлення на «Запоріжсталі»
«Запоріжсталь» зупинила виробництво через повне знеструмлення
23 грудня, 2025, 12:56
Восени російські загарбники пошкодили 8 тис. МВт генерації
Коли в Україні перестануть вимикати світло? Міненерго дало невтішний прогноз
29 грудня, 2025, 12:46
Місто опинилося без світла внаслідок російського обстрілу
У Вишгороді повністю відновлено електропостачання
31 грудня, 2025, 07:31

Новини

Київщина: графіки відключення світла 15 січня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 15 січня 2026 року
У Києві пройдуть безплатні лекції про історію та культуру столиці: як потрапити
У Києві пройдуть безплатні лекції про історію та культуру столиці: як потрапити
Пункти незламності у Києві: де знайти тепло і зв'язок
Пункти незламності у Києві: де знайти тепло і зв'язок
У Витачеві встановлено копію норвезького рунічного каменя: чому це важливо для України
У Витачеві встановлено копію норвезького рунічного каменя: чому це важливо для України
У Києві повітряна тривога тривала дві з половиною години
У Києві повітряна тривога тривала дві з половиною години
Напад у столичній школі: підозрюваний підліток після лікування відправиться в СІЗО
Напад у столичній школі: підозрюваний підліток після лікування відправиться в СІЗО

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Сьогодні, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Вчора, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua