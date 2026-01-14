Київщина: графіки відключення світла 15 січня 2026 року
Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби
Завтра, 15 січня, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.
Графіки відключення світла на Київщині 15 січня 2026 року
- 1.1 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;
- 1.2 черга – без світла з 00:00 до 07:00, з 10:30 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;
- 2.1 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;
- 2.2 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 05:00 до 07:00, з 10:30 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;
- 3.1 черга – без світла з 03:30 до 10:30 та з 14:00 до 21:00;
- 3.2 черга – без світла з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 21:00;
- 4.1 черга – без світла з 03:30 до 10:30 та з 14:00 до 18:00;
- 4.2 черга – без світла з 03:30 до 10:30 та з 14:00 до 20:00;
- 5.1 черга – без світла з 07:00 до 14:00 та з 17:30 до 24:00;
- 5.2 черга – без світла з 07:00 до 14:00 та з 17:30 до 22:00;
- 6.1 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 07:00 до 14:00 та з 17:30 до 21:00;
- 6.2 черга – без світла з 07:00 до 14:00 та з 17:30 до 21:00.
Нагадаємо, 15 січня в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).
До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.
Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.
