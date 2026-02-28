Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

12-річний хлопчик із окупованої Херсонщини розповів, як російський солдат убив його матір

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
12-річний хлопчик із окупованої Херсонщини розповів, як російський солдат убив його матір
Іван залишився круглим сиротою
фото: скріншот із відео

Іван втратив родину через звірства росіян на півдні

Україна продовжує повертати дітей з окупованих територій та з РФ, куди росіяни їх депортували. Повернувшись на Батьківщину, вони діляться жахами пережитого. Одну із таких історій розповів 12-річний Іван. Його родина жила на окупованій Росією частині Херсонської області. Мати Івана вбили, коли він був удома. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Настоящее время».

«До нас прийшов [російський] військовий. Ну, вина випити… А я сидів у кімнаті, грався із слоном і ведмедиком невеликим таким. І військовий захотів [маму] зґвалтувати. Я сидів грався, потім я почув постріли. Я спочатку ліг на підлогу. Я чув постріли. А коли вони припинилися, і я вже нічого не чув», – розповідає Іван.

Хлопчик залишився круглим сиротою. Сім місяців тому волонтери допомогли йому вибратися на підконтрольну Україні територію. Наразі він та ще четверо сиріт живуть під опікою пані Наталі у побудованому містечку для переселенців на Київщині.

16-річна Валерія розповідає свою історію. Вона провела півтора роки у російському таборі. Дівчина згадує примусову русифікацію та психологічний тиск.

«Росіяни ламають психіку дітей. Просто я – не я. Ходиш до школи, навчаєш і знаєш українську, вдома говориш українською, а тобі приходять і розповідають зовсім інше. Росіяни вміють робити пропаганду. Навіть мої риси характеру змінилися після цього, я це відчуваю», – каже Валерія.

Нагадаємо, майже за чотири роки повномасштабної війни на територіях, контрольованих Росією, опинилися мільйони людей, чиє життя перетворилося на боротьбу за виживання. 

Раніше Головне управління розвідки МО України оприлюднило дані організацій та конкретних осіб, причетних до депортації українських дітей під виглядом «культурно-освітніх екскурсій». Через російський проєкт «Культурная карта 4+85» тисячі підлітків із тимчасово окупованих територій (ТОТ) вивозять до РФ для ідеологічної обробки та примусової асиміляції. 

Як відомо, у Кремлі готують інституційне оформлення політики «традиційних цінностей», розглядаючи створення постійної міжвідомчої групи для системного просування цього наративу в російському інформаційному просторі. 

«Формально ініціатива подається як спроба сформувати «сімейно орієнтоване середовище», однак набір запланованих інструментів говорить про подальше посилення ідеологічного контролю», – наголошує СЗР.

Читайте також:

Теги: вбивство Херсонщина окупація росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Владислав Гераскевич готується до своєї третьої Олімпіади
Прапороносець України на Олімпіаді 2026: Росіяни повертаються у світовий спорт
2 лютого, 07:40
Канада припинила видачу віз на території Росії
Канада припинила видачу віз на території Росії
31 сiчня, 07:55
Сергій Звілінський записує спогади мешканки села Новогригорівка (Пурхівка) Гуляйпільської громади, квітень 2024 року. Нині це село окуповане
«Ледь не в кожній родині були махновці». Краєзнавець, що рятує культурні цінності Гуляйполя, б’є на сполох
17 лютого, 08:22
CNN: Ліквідація Зеленського була ключовим елементом плану РФ із захоплення України
CNN: Ліквідація Зеленського була ключовим елементом плану РФ із захоплення України
21 лютого, 04:57
Полковник Павло Федосенко обійняв пораненого героя в точці евакуації.
Поранений військовий ЗСУ потрапив у полон росіян та переконав їх здатися
1 лютого, 15:15
РФ з липня 2025 року формує стратегічний резерв з нових рекрутів
РФ планує масштабний літній наступ в Україні: аналітики ISW назвали напрямки
7 лютого, 18:56
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна
На Київщині затримано російського агента, який готував атаки на ТЕС (фото)
18 лютого, 11:07
Окупанти не змінюють тактики та продовжують використовувати малі штурмові групи
РФ намагається взяти у «кліщі» важливе місто на Донеччині та оточити десантників
21 лютого, 17:15
Андрія Портнова було застрелено 21 травня 2025 року в передмісті Мадрида
Вбивство Портнова. Німеччина розглядає екстрадицію підозрюваного – DW
Вчора, 01:31

Події в Україні

«Я не повернуся вже додому ніколи»: 105-річну херсонку евакуювали через постійні обстріли
«Я не повернуся вже додому ніколи»: 105-річну херсонку евакуювали через постійні обстріли
12-річний хлопчик із окупованої Херсонщини розповів, як російський солдат убив його матір
12-річний хлопчик із окупованої Херсонщини розповів, як російський солдат убив його матір
До Львова повернули останки сина підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія
До Львова повернули останки сина підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія
У Дніпрі «Шахед» упав за 10 метрів від будинку мера Філатова
У Дніпрі «Шахед» упав за 10 метрів від будинку мера Філатова
Найбільший виробник сталі закрив завод у Кривому Розі
Найбільший виробник сталі закрив завод у Кривому Розі
Росія атакувала залізничну станцію на Дніпропетровщині: що відомо
Росія атакувала залізничну станцію на Дніпропетровщині: що відомо

Новини

В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Сьогодні, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
Вчора, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
Вчора, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
Вчора, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора, 14:27
Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua