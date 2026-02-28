12-річний хлопчик із окупованої Херсонщини розповів, як російський солдат убив його матір

Іван втратив родину через звірства росіян на півдні

Україна продовжує повертати дітей з окупованих територій та з РФ, куди росіяни їх депортували. Повернувшись на Батьківщину, вони діляться жахами пережитого. Одну із таких історій розповів 12-річний Іван. Його родина жила на окупованій Росією частині Херсонської області. Мати Івана вбили, коли він був удома. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Настоящее время».

«До нас прийшов [російський] військовий. Ну, вина випити… А я сидів у кімнаті, грався із слоном і ведмедиком невеликим таким. І військовий захотів [маму] зґвалтувати. Я сидів грався, потім я почув постріли. Я спочатку ліг на підлогу. Я чув постріли. А коли вони припинилися, і я вже нічого не чув», – розповідає Іван.

Хлопчик залишився круглим сиротою. Сім місяців тому волонтери допомогли йому вибратися на підконтрольну Україні територію. Наразі він та ще четверо сиріт живуть під опікою пані Наталі у побудованому містечку для переселенців на Київщині.

16-річна Валерія розповідає свою історію. Вона провела півтора роки у російському таборі. Дівчина згадує примусову русифікацію та психологічний тиск.

«Росіяни ламають психіку дітей. Просто я – не я. Ходиш до школи, навчаєш і знаєш українську, вдома говориш українською, а тобі приходять і розповідають зовсім інше. Росіяни вміють робити пропаганду. Навіть мої риси характеру змінилися після цього, я це відчуваю», – каже Валерія.

Нагадаємо, майже за чотири роки повномасштабної війни на територіях, контрольованих Росією, опинилися мільйони людей, чиє життя перетворилося на боротьбу за виживання.

Раніше Головне управління розвідки МО України оприлюднило дані організацій та конкретних осіб, причетних до депортації українських дітей під виглядом «культурно-освітніх екскурсій». Через російський проєкт «Культурная карта 4+85» тисячі підлітків із тимчасово окупованих територій (ТОТ) вивозять до РФ для ідеологічної обробки та примусової асиміляції.

Як відомо, у Кремлі готують інституційне оформлення політики «традиційних цінностей», розглядаючи створення постійної міжвідомчої групи для системного просування цього наративу в російському інформаційному просторі.

«Формально ініціатива подається як спроба сформувати «сімейно орієнтоване середовище», однак набір запланованих інструментів говорить про подальше посилення ідеологічного контролю», – наголошує СЗР.