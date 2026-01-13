Енергоколапс у столиці. Депутат від «Слуги народу» налякав киян своїм прогнозом

Депутат від «Слуги народу» Богдан Кицак заявив, що мережі будинків або цілих кварталів можуть вибухати одна за одною

Ситуація з теплопостачанням у Києві після російського обстрілу залишається критичною і може ще погіршитися. За словами народного депутата фракції «Слуга народу» Богдана Кицака, одним із можливих сценаріїв у разі загострення проблем може стати евакуація населення, пише «Главком».

«Мережі будинків або цілих кварталів можуть вибухати одна за одною, що призведе до паралічу системи. І фактично залишиться лише один вихід – евакуювати людей і модернізувати всю інфраструктуру з нуля», – заявив нардеп в ефірі «Новини.Live».

Він також зауважив, що наразі незрозуміло, чи готова місцева влада до таких сценаріїв, і що комунікація щодо можливих наслідків майже відсутня.

Нардеп висловив надію, що питання обговорять під час завтрашньої сесії Київради, а відповідні рішення та кошти на подолання наслідків будуть визначені. «Сподіваємось, що завтра під час засідання будуть прийняті конкретні рішення та виділені кошти для підготовки до можливих проблем, які можуть поглибитися», – додав Кицак.

Нагадаємо, 13 січня в усіх областях України застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену ворожими обстрілами, у столиці тимчасово призупинено рух усього наземного електротранспорту на Правому березі. Для забезпечення перевезень влада запустила десятки дублюючих автобусних маршрутів.

Після сьогоднішнього обстрілу в столиці спостерігається ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють, але ситуація надзвичайно складна. Окрім проблем зі світлом, тисячі киян залишаються без опалення в умовах низьких температур. Станом на зараз близько 500 багатоповерхівок перебувають без тепла. Ремонтні бригади працюють у цілодобовому режимі, щоб відновити подачу теплоносія до осель.