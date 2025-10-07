Головна Країна Події в Україні
Росія вдарила по Сумах: пошкоджено тролейбус і житлові будинки

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Росія вдарила по Сумах: пошкоджено тролейбус і житлові будинки
У Сумах після ранкової атаки РФ пошкоджено тролейбус і житлові будинки
Фото: Сумська ОВА

Під час ранкової атаки постраждали пасажир і водійка тролейбуса

Сьогодні вранці російські війська атакували Суми, уражено тролейбус і пошкоджено вікна в житлових та нежитлових приміщеннях. Пасажир і водійка отримали допомогу на місці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

За його даними, внаслідок атаки постраждав тролейбус: до медиків звернулися пасажир і водійка, яким надали необхідну допомогу на місці.

«Також пошкоджено вікна у трьох 10-поверхових будинках та кількох нежитлових приміщеннях. Триває ліквідація наслідків атаки – на місці працюють усі служби» , – додав Григоров.

Під ранкову атаку РФ у Сумах потрапив тролейбус та будинки
Під ранкову атаку РФ у Сумах потрапив тролейбус та будинки
Фото: Сумська ОВА
Суми під обстрілом: вибиті вікна в будинках, постраждав тролейбус
Суми під обстрілом: вибиті вікна в будинках, постраждав тролейбус
Фото: Сумська ОВА

Нагадаємо, що у Сумах російські війська атакували перинатальний центр, внаслідок чого загорівся дах будівлі. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак та міський голова Сум Артем Кобзар. На момент удару всередині перебували 11 дітей, 35 пацієнток та 120 працівників центру. Усім вдалося спуститися в укриття, тому постраждалих немає.

У ніч на 7 жовтня російські війська завдали масованого удару по Полтаві та області. Під обстріл потрапили залізнична інфраструктура та об’єкти енергопостачання. За інформацією віцепрем’єра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, у Полтаві пошкоджено локомотивне депо, дистанцію енергопостачання та тягові підстанції.

Теги: росія Суми війна обстріл

