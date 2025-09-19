Порушено повітряний простір Естонії, призначено військового омбудсмена. Головне за 19 вересня

Зеленський призначив Ольгу Решетилову першим українським військовим омбудсменом

Трамп поговорив із Сі Цзіньпінем, російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії, Зеленський призначив першого військового омбудсмена. «Главком» склав добірку новин 19 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Трамп поговорив із Сі Цзіньпінем

Сьогодні, 10 вересня, президент Дональд Трамп та глава Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову.

«Я щойно завершив дуже продуктивну телефонну розмову з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Ми досягли прогресу в багатьох дуже важливих питаннях, включаючи торгівлю, фентаніл, необхідність припинення війни між Росією та Україною, а також затвердження угоди щодо TikTok», – йдеться у повідомленні Трампа.

Російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії

У п'ятницю повітряний простір Естонії порушили три російські літаки. Міністерство закордонних справ країни викликало тимчасового повіреного Росії з приводу цього інциденту.

Три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин.

Зеленський призначив першого військового омбудсмена

Президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову першим українським військовим омбудсменом.

«І ще одне, що зміцнює армію. Дякую, парламентарям за ухвалення мого законопроєкту про військового омбудсмана. Це про реальний захист прав наших воїнів. Закон уже підписано й опубліковано, і сьогодні я підписав указ, щоб закон запрацював, – указ про створення Офісу військового омбудсмана», – сказав президент.

Стало відомо, що увійде до 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що увійде до 19-го пакету санкцій проти Росії. Ці заходи були узгоджені сьогодні, але країнам-членам Євросоюзу ще належить проголосувати за новий пакет.

26-річний Герой України став командиром 47-ї бригади

Новим командиром 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ «Магура» став 26-річний Герой України, підполковник Максим Данильчук.

Данильчук є уродженцем села Барвинівка, що на Житомирщині. Закінчив Національну академію сухопутних військ. Від початку повномасштабного вторгнення РФ він пройшов шлях від командира роти до начальника штабу та командира батальйону 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького.