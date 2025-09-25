Головна Світ Соціум
У Підмосков'ї знайдено мертвим ексголову транспортного комітету Петербурга

Наталія Порощук
Наталія Порощук
У Підмосков'ї знайдено мертвим ексголову транспортного комітету Петербурга
Федотов очолював комітет із розвитку транспортної інфраструктури з вересня 2022 року до квітня 2024
фото: krtispb

Тіло знайшли поряд із готелем Sheraton в районі аеропорту Шереметьєво

Тіло колишнього голови Комітету з розвитку транспортної інфраструктури Санкт-Петербурга Олександра Федотова знайдено у Підмосков'ї. Чиновник міг накласти на себе руки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Тіло знайшли поряд із готелем Sheraton в районі аеропорту Шереметьєво, де Федотов зупинився на три дні. Він планував переліт з Петербурга до Волгограда з пересадкою в Москві.

Федотов очолював комітет із розвитку транспортної інфраструктури з вересня 2022 року до квітня 2024 року. У цей період було укладено контракт на будівництво Великого Смоленського мосту вартістю 40 млрд рублів. Він залишив посаду за власним бажанням.

До слова, колишній чиновник Росмайна Борис Авакян був знайдений мертвим. Його тіло виявили в генконсульстві Вірменії в Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, російську еліту шокувала низка арештів і смертей, як колишніх, так і чинних урядовців. Люди, яких колись вважали недоторканними, опинилися в немилості, позбулися посад і навіть почали загадковим чином випадати з вікон.

Найбільш шокуючим для посадовців стало самогубство 7 липня ексміністра транспорту Романа Старовойта, який, як припускають журналісти видання, опинився в безвиході після того, як слідчі почали розслідування розкрадання коштів, виділених на будівництво прикордонних укріплень у Курській області.

росія смерть Москва

