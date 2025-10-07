Полтава: росіяни атакували залізницю та енергооб’єкт

Унаслідок нічної атаки РФ пошкоджено локомотивне депо, підстанції та об’єкти енергопостачання

Російська армія вночі 7 жовтня завдала масованого удару по Полтаві та області. Під вогнем опинилися енергетичні й залізничні об’єкти. Через атаку зупинявся рух потягів, частина міста залишалася без електрики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на віцепрем’єра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

«У Полтаві уражені локомотивне депо, дистанція енергопостачання, тягові підстанції. Пошкоджено адміністративні та складські приміщення, рухомий склад. Виникли пожежі, які вже ліквідовані рятувальниками. На щастя, без постраждалих», – зазначив Кулеба.

Внаслідок ударів було пошкоджено енергетичний об’єкт – без електропостачання залишалися понад тисяча домогосподарств у Полтаві та навколишніх населених пунктах. Також через атаку тимчасово затримувались потяги «Харків – Львів», «Львів – Харків» та «Краматорськ – Львів». Наразі всі вони відновили рух.

«Залізничний рух стабілізовано, критична інфраструктура поступово повертається до роботи», – повідомив Кулеба. За його словами, на місцях працюють штаби ліквідації наслідків, фахівці обстежують території, відновлюють енергопостачання й допомагають людям.

Росія вдарила по Полтаві: пошкоджено енергетику та залізницю Фото: Олексій Кулеба

Масована атака РФ на Полтаву: уражено локомотивне депо та енергооб’єкти Фото: Олексій Кулеба

«Мета ворога очевидна – росія намагається зробити зброєю холод і темряву. Ворог хоче зірвати опалювальний сезон і паралізувати роботу Укрзалізниці, яка залишається критичною артерією країни. Продовжуємо відновлювати і рухатись уперед – попри все», – підсумував Кулеба.

Нагадаємо, що російські війська в ніч проти 7 жовтня здійснили чергову атаку безпілотниками по Полтавській області. Вогонь охопив адміністративні будівлі, також пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду. Для ліквідації наслідків атаки залучили 16 одиниць техніки, 64 рятувальники ДСНС та пожежний потяг «Укрзалізниці».