Нічна атака РФ: Повітряні сили відзвітували про наслідки
Зафіксовано влучання 18 ударних дронів
У ніч на 10 липня російська терористична армія атакувала Україну 137 ударними дронами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed (в т. ч. реактивними), «Гербера», «Італмас», баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія».
Зазначається, що зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих на чотирьох локаціях.
До слова, за попередніми даними ООН, у червні 2026 року в Україні загинули щонайменше 265 цивільних, ще 1 816 отримали поранення – це найвищі місячні показники з початку повномасштабного вторгнення Росії.
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