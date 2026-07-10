Нічна атака РФ: Повітряні сили відзвітували про наслідки

Зафіксовано влучання 18 ударних дронів

У ніч на 10 липня російська терористична армія атакувала Україну 137 ударними дронами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Авіаційні втрати ворога станом на 10 липня 2026 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed (в т. ч. реактивними), «Гербера», «Італмас», баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Зазначається, що зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих на чотирьох локаціях.

До слова, за попередніми даними ООН, у червні 2026 року в Україні загинули щонайменше 265 цивільних, ще 1 816 отримали поранення – це найвищі місячні показники з початку повномасштабного вторгнення Росії.