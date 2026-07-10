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Нічна атака РФ: Повітряні сили відзвітували про наслідки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Нічна атака РФ: Повітряні сили відзвітували про наслідки
Протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА
фото: ДСНС Запоріжжя (ілюстративне)

Зафіксовано влучання 18 ударних дронів

У ніч на 10 липня російська терористична армія атакувала Україну 137 ударними дронами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Авіаційні втрати ворога станом на 10 липня 2026 року
Авіаційні втрати ворога станом на 10 липня 2026 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed (в т. ч. реактивними), «Гербера», «Італмас», баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Зазначається, що зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих на чотирьох локаціях.

До слова, за попередніми даними ООН, у червні 2026 року в Україні загинули щонайменше 265 цивільних, ще 1 816 отримали поранення – це найвищі місячні показники з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Теги: Повітряні сили ЗСУ війна

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