Росія втратила можливість воювати по-старому – командувач Нацгвардії

Українські удари по логістиці та складах у глибокому тилу РФ різко збільшилися, змушуючи окупантів змінювати тактику та втрачати ресурси

Застосування українських мідлстрайків системно позбавляє російську армію можливості вести війну звичними методами. Завдяки ударам безпілотників оперативної глибини темпи ураження логістики, техніки та складів противника суттєво зросли. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву командувача Національної гвардії України Олександра Півненка.

Під час робочої поїздки до Харківської та Донецької областей командувач заслухав доповіді командирів корпусів і підрозділів щодо оперативної ситуації, потреб військ та розвитку безпілотних систем.

За словами Півненка, саме нарощування можливостей із виконання мідлстрайків стало одним із ключових факторів, який впливає на перебіг бойових дій.

«Мідлстрайки системно позбавляють ворога можливості вести війну так, як він звик. І результати роботи за кілька останніх місяців говорять самі за себе. Порівняно з початком року, коли ми почали активно застосовувати ударні БПЛА оперативної глибини, темпи ураження ворожої логістики й техніки суттєво зросли», – наголосив командувач.

Він повідомив, що кількість уражених артилерійських систем противника зросла з 442 до 609 одиниць на місяць. Водночас кількість знищених складів боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, розташованих на відстані понад 30 км від лінії фронту, збільшилася з 69 до 192 лише у червні.

Півненко зазначив, що найскладнішою залишається ситуація на Покровському та Очеретинському напрямках, де російські війська щодня здійснюють десятки штурмів із масованим застосуванням безпілотників та авіації.

Водночас, за його словами, підрозділи 1-го корпусу НГУ «Азов» успішно стримують натиск противника та завдають йому значних втрат.

«Нівелювання багатьох спроб ворожих штурмів – це також результат ретельної розвідки та роботи наших бійців на випередження», – підкреслив командувач.

Також він відзначив ефективну роботу 2-го корпусу НГУ «Хартія» на Куп'янському напрямку та спецпідрозділу «Омега», який демонструє одні з найкращих результатів із застосування безпілотних систем на різних ділянках фронту.

Нагадаємо, раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російська армія не змогла виконати жодної з ключових цілей свого масштабного наступу у першому півріччі 2026 року. Попри перевагу в особовому складі та техніці, темпи просування окупаційних військ скоротилися більш ніж удвічі.