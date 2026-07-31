Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський започаткував нове професійне свято в Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський започаткував нове професійне свято в Україні
День фінансистів щороку відзначатимуть 11 липня
фото: wem.ua

Нову пам'ятну дату щороку відзначатимуть у липні, а відповідний указ уже набрав чинності

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження нового професійного свята – Дня фінансистів. Відтепер його щороку відзначатимуть 11 липня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт президента України.

Відповідний указ №687/2026 глава держави підписав 31 липня. Документ уже набрав чинності з дня офіційного опублікування.

Зеленський започаткував нове професійне свято в Україні фото 1
скриншот: president.gov.ua

Згідно з указом, День фінансистів започатковано на знак визнання вагомого внеску працівників фінансової сфери у забезпечення стабільної роботи фінансової системи України та задля підтримки розвитку професійної діяльності у цій галузі.

Ініціатором запровадження нового професійного свята виступило Міністерство фінансів України. Таким чином День фінансистів офіційно включено до переліку професійних свят України. Відтепер його щороку відзначатимуть на державному рівні 11 липня.

Фінансисти працюють у банках, державних установах, страхових компаніях, на підприємствах та в інших організаціях, відповідаючи за управління фінансами, аналіз економічних показників, планування бюджетів, оцінку ризиків і забезпечення фінансової стабільності. Від їхніх рішень значною мірою залежить ефективність роботи установ і підприємств.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше започаткував День Сил безпілотних систем Збройних сил України. Нове військове свято відзначатимуть щороку 4 липня, щоб вшанувати військовослужбовців підрозділів, які виконують бойові завдання із застосуванням безпілотних технологій, а також підтримати розвиток сучасних військових традицій.

Читайте також:

Теги: свято Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'єр Польщі Дональд Туск прийме Зеленського
Польща підтвердила візит Зеленського до Любліна
29 липня, 15:16
Коли закінчиться війна? Найавторитетніші прогнозисти світу назвали дату
Коли закінчиться війна? Найавторитетніші прогнозисти світу назвали дату
29 липня, 15:00
Президент США Дональд Трамп назвавши Ліндсі Грема «гігантом Сенату Сполучених Штатів»
США вшанують сенатора Грема голосуванням за санкції проти Росії
29 липня, 02:22
Зеленський провів нараду з Корецьким
Кадрові зміни в уряді та міністерствах. Зеленський та Корецький визначили пріоритети
22 липня, 20:04
Зеленський зустрівся послом США при НАТО Метью Вітакером
Більше ракет для Patriot. Зеленський повідомив про нові домовленості зі США
22 липня, 17:52
Глава держави анонсував проведення «ключових розмов» та запевнив, що Україна обов’язково досягне поставлених цілей
Зеленський анонсував рішення щодо армії та стратегії війни
19 липня, 16:59
Яке релігійне свято відзначається 16 липня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 16 липня 2026: традиції та молитва
15 липня, 22:00
Ксенія Баш, Андрій Хливнюк та Дмитро Кузьмін отримали звання народних та заслужених артистів
День Української Державності: президент відзначив діячів культури
15 липня, 15:51
Нагороди такого ранку можуть бути відкликані лише на підставі остаточного рішення суду у випадках, передбачених Кримінальним кодексом
Офіс президента Чехії відреагував на ініціативу позбавити Зеленського державної нагороди
1 липня, 12:54

Події в Україні

207 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 31 липня 2026
207 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 31 липня 2026
Зеленський започаткував нове професійне свято в Україні
Зеленський започаткував нове професійне свято в Україні
Розмова Зеленського і Венса, детонація боєприпасів у Хмельницькому. Головне за 31 липня 2026
Розмова Зеленського і Венса, детонація боєприпасів у Хмельницькому. Головне за 31 липня 2026
У Києві поновився «картонковий» майдан: фото, відео
У Києві поновився «картонковий» майдан: фото, відео
Міноборони розширило вибір підрозділів для військових після СЗЧ
Міноборони розширило вибір підрозділів для військових після СЗЧ
Завершилася детонація боєприпасів на полігоні у Хмельницькому
Завершилася детонація боєприпасів на полігоні у Хмельницькому

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
146K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 липня 2026
138K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
Сьогодні, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 07:18
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
Батьки дітей, які постраждали від обстрілу у Вишневому, скаржаться на умови у закарпатському «Артеку»
Вчора, 21:33
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:00
«Бандероль» пішла в серію: ГУР показав іноземні компоненти
29 липня, 23:24

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua