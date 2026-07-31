Зеленський започаткував нове професійне свято в Україні

Нову пам'ятну дату щороку відзначатимуть у липні, а відповідний указ уже набрав чинності

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження нового професійного свята – Дня фінансистів. Відтепер його щороку відзначатимуть 11 липня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт президента України.

Відповідний указ №687/2026 глава держави підписав 31 липня. Документ уже набрав чинності з дня офіційного опублікування.

Згідно з указом, День фінансистів започатковано на знак визнання вагомого внеску працівників фінансової сфери у забезпечення стабільної роботи фінансової системи України та задля підтримки розвитку професійної діяльності у цій галузі.

Ініціатором запровадження нового професійного свята виступило Міністерство фінансів України. Таким чином День фінансистів офіційно включено до переліку професійних свят України. Відтепер його щороку відзначатимуть на державному рівні 11 липня.

Фінансисти працюють у банках, державних установах, страхових компаніях, на підприємствах та в інших організаціях, відповідаючи за управління фінансами, аналіз економічних показників, планування бюджетів, оцінку ризиків і забезпечення фінансової стабільності. Від їхніх рішень значною мірою залежить ефективність роботи установ і підприємств.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше започаткував День Сил безпілотних систем Збройних сил України. Нове військове свято відзначатимуть щороку 4 липня, щоб вшанувати військовослужбовців підрозділів, які виконують бойові завдання із застосуванням безпілотних технологій, а також підтримати розвиток сучасних військових традицій.