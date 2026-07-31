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У Павлограді через атаку РФ спалахнув торговельний комплекс: є поранений

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Павлограді через атаку РФ спалахнув торговельний комплекс: є поранений
За попередніми даними, дістала поранень одна людина
фото: Олександр Ганжа/Telegram

У Павлограді спалахнула пожежа

Сьогодні, 31 липня, російська терористична армія атакувала Павлоград. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

«Ворог атакував Павлоград. Спалахнув торговельний комплекс», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, дістала поранень одна людина.

Нагадаємо, російські війська вдень 30 липня завдали удару по Павлограду Дніпропетровської області. Під обстріл потрапив багатоповерховий житловий будинок. Унаслідок атаки загинули троє людей, ще десятеро дістали поранення, серед них – двоє дітей.

За словами очільника області, російські окупанти влучили у житлову багатоповерхівку. Після удару в будинку спалахнула пожежа, а квартири зазнали значних руйнувань.

До слова, 20 липня російські війська вперше від початку вторгнення використали керовані авіабомби для атаки на Павлоград. 

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Теги: війна Дніпропетровщина

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