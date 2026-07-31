У Києві поновився «картонковий» майдан: фото, відео

У центрі Києва знову розпочалася акція на підтримку Федорова

Центр столиці заполонили тисячі людей

У центрі Києва в п'ятницю, 31 липня, знову розпочалася акція на підтримку Михайла Федорова. Тисячі учасників вийшли на вулиці столиці із закликом до президента України продовжити діалог із Федоровим та надати йому один рік для проведення реформ у сфері оборони. Про це повідомляє «Главком»

Підпишіться на канал «Главкома» у Telegram

Колона протестувальників рушила від парку імені Тараса Шевченка. Перед початком акції її учасники вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання та виконали Державний гімн України. Після цього колона рушила Хрещатиком у напрямку Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Підпишіться на канал «Главкома» у Telegram

Організатори наголошують, що головною метою акції є підтримка Михайла Федорова та вимога до влади не припиняти діалог із ним щодо майбутніх змін у секторі безпеки й оборони.

фото: соцмережі

фото: соцмережі

Під час ходи в столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки російських безпілотників.

фото: соцмережі

Акції на підтримку Федорова цього дня також відбулися у Львові, Вінниці, Рівному, Харкові, Дніпрі, Чернівцях, Запоріжжі, Кропивницькому та Одесі.

Учасники ходи заявляють, що виступають за повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони та закликають владу до відкритого обговорення майбутніх реформ у секторі безпеки й оборони.

Згідно з пунктом 10 частини першої статті 106 Конституції України , саме президент України вносить до Верховної Ради подання про призначення міністра оборони та міністра закордонних справ. Відтак визначення кандидатури глави Міноборони є конституційною прерогативою президента.

До слова, президент України Володимир Зеленський раніше пояснив, що рішення про зміну міністра оборони було пов'язане з необхідністю забезпечити ефективнішу взаємодію між Міністерством оборони та Генеральним штабом, посилити мобілізаційну роботу й підготовку до складного зимового періоду.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада призначила новий склад уряду під керівництвом Сергія Корецького. Після цього в Києві та низці інших міст розпочалися акції на підтримку Михайла Федорова, учасники яких також вимагають відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.