У Києві поновився «картонковий» майдан: фото, відео
Центр столиці заполонили тисячі людей
У центрі Києва в п'ятницю, 31 липня, знову розпочалася акція на підтримку Михайла Федорова. Тисячі учасників вийшли на вулиці столиці із закликом до президента України продовжити діалог із Федоровим та надати йому один рік для проведення реформ у сфері оборони. Про це повідомляє «Главком»
Колона протестувальників рушила від парку імені Тараса Шевченка. Перед початком акції її учасники вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання та виконали Державний гімн України. Після цього колона рушила Хрещатиком у напрямку Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.
Організатори наголошують, що головною метою акції є підтримка Михайла Федорова та вимога до влади не припиняти діалог із ним щодо майбутніх змін у секторі безпеки й оборони.
Під час ходи в столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки російських безпілотників.
Акції на підтримку Федорова цього дня також відбулися у Львові, Вінниці, Рівному, Харкові, Дніпрі, Чернівцях, Запоріжжі, Кропивницькому та Одесі.
Учасники ходи заявляють, що виступають за повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони та закликають владу до відкритого обговорення майбутніх реформ у секторі безпеки й оборони.
До слова, президент України Володимир Зеленський раніше пояснив, що рішення про зміну міністра оборони було пов'язане з необхідністю забезпечити ефективнішу взаємодію між Міністерством оборони та Генеральним штабом, посилити мобілізаційну роботу й підготовку до складного зимового періоду.
Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада призначила новий склад уряду під керівництвом Сергія Корецького. Після цього в Києві та низці інших міст розпочалися акції на підтримку Михайла Федорова, учасники яких також вимагають відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
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