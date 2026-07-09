Україна отримала право виробляти Patriot. Зеленський пояснив, які наступні кроки

Зеленський пояснив, що потрібно для запуску виробництва Patriot в Україні, після домовленостей із Трампом

Після домовленостей із Трампом МЗС і Міноборони мають узгодити технічні деталі виробництва Patriot

Президент Володимир Зеленський заявив, що після домовленостей із президентом США Дональдом Трампом Україна отримала право на виробництво систем протиповітряної оборони Patriot.

Наступним етапом стане узгодження технічних деталей між профільними відомствами двох країн. Про це глава держави сказав, відповідаючи на запитання журналістів після саміту НАТО в Анкарі, пише «Главком». Зеленський зазначив, що зустріч із Трампом стала одним із головних результатів саміту.

«Дякую за позитивне рішення щодо ліцензії на виробництво Patriot. Ми в деталях обговорили це з президентом та його делегацією», – сказав він.

За словами президента, Дональд Трамп наголосив, що сьогодні лише кілька держав у світі мають необхідні технологічні можливості для виробництва таких систем.

«Президент Трамп неодноразово підкреслив, що сьогодні у світі лише дві-три країни здатні виробляти такі системи, оскільки інші технологічно до цього не готові. Україна визнана Америкою як країна, яка готова це робити», – заявив Зеленський.

Президент також пояснив, що після політичних домовленостей розпочинається практична робота урядових команд. «Тепер, після наших домовленостей із президентом, наші групи, дипломати, Міністерство закордонних справ і Міністерство оборони мають узгодити всі технічні питання. Чим швидше ми про все домовимося, тим швидше зможемо розпочати виробництво Patriot в Україні», – наголосив глава держави.

Як повідомляв «Главком», під час зустрічі на полях саміту НАТО в Анкарі президенти України та США обговорили посилення української протиповітряної оборони, спільне виробництво озброєння та оборонну співпрацю. За підсумками переговорів Дональд Трамп підтвердив готовність США надати Україні ліцензію на виробництво систем Patriot.

До слова, розгортання виробництва ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні може зайняти кілька років навіть після отримання відповідної ліцензії від США. Головною проблемою стане створення повного виробничого циклу та локалізація складних технологій.