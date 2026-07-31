Розмова Зеленського і Венса, детонація боєприпасів у Хмельницькому. Головне за 31 липня 2026

Дайджест новин 31 липня 2026 року

Сьогодні віцепрезидент США Джей Ді Венс зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. У Хмельницькому сталася детонація боєприпасів на військовому полігоні. Також було здійснено замах на командира «Хартії».

«Главком» зібрав головні події за 31 липня.

Зеленський провів розмову із Венсом

Президент говорив з віцепрезидентом США про наслідки російської війни для світових ринків фото: Володимир Зеленський/Telegram

Віцепрезидент США Джей Ді Венс зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. «Отримав хороший телефонний дзвінок від віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Ді Венса. Обговорили результати нашої нещодавньої зустрічі з президентом Трампом у Вашингтоні – позитивної та продуктивної», – сказав український лідер.

Міграційна криза в Сеуті

Кордон Марокко з Іспанією прорвали десятки тисяч мігрантів фото: AP

Італія тимчасово призупинила дію Шенгенського режиму вільного пересування з Іспанією через масштабну міграційну кризу в іспанському анклаві Сеута. Відповідне рішення передбачає закриття морського та повітряного кордонів між двома країнами.

Також президент США Дональд Трамп прокоментував масштабну міграційну кризу в іспанському анклаві Сеута, назвавши масовий наплив нелегальних мігрантів «вторгненням».

Мудрик отримав дозвіл на повернення у футбол

Михайло Мудрик повернеться на поле в новому сезоні фото: EFE

Футбольна асоціація Англії врегулювала антидопінгову справу за участі українця. Сині відзначили, що Мудрик отримав дозвіл негайно відновити футбольну діяльність. Окрім того, в «Челсі» поділилися деталями справи.

Замах на командира «Хартії»

Російський куратор поставив літньому чоловіку завдання ліквідувати Ігоря Оболєнського фото: СБУ

Володимир Зеленський повідомив, що на командира «Хартії» Ігоря Оболєнського було скоєно спробу замаху. Глава держави наголосив, що Україна обов'язково відповість на цю спробу удару по українському командиру.

За матеріалами справи, фігурантом виявився 69-річний мешканець Харкова. Спецслужби РФ завербували його «під чужим прапором», видаючи себе за співробітників СБУ.

Детонація боєприпасів на полігоні у Хмельницькому

Вдень 31 липня жителі Хмельницького повідомляли про серію потужних вибухів. Після них над місцем події здійнявся густий стовп диму. Згодом з'ясувалося, що на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області сталася надзвичайна подія, яка супроводжувалася вибухом і подальшою детонацією.

Унаслідок інциденту пошкоджена низка житлових будинків, комунальних будівель. Правоохоронці розпочали розслідування та повідомили про поранених військових.

Станом на 19:00 детонація боєприпасів на військовому полігоні у Хмельницькому завершилась.

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