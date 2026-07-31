Розмова Зеленського і Венса, детонація боєприпасів у Хмельницькому. Головне за 31 липня 2026
Дайджест новин 31 липня 2026 року
Сьогодні віцепрезидент США Джей Ді Венс зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. У Хмельницькому сталася детонація боєприпасів на військовому полігоні. Також було здійснено замах на командира «Хартії».
«Главком» зібрав головні події за 31 липня.
Зеленський провів розмову із Венсом
Віцепрезидент США Джей Ді Венс зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. «Отримав хороший телефонний дзвінок від віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Ді Венса. Обговорили результати нашої нещодавньої зустрічі з президентом Трампом у Вашингтоні – позитивної та продуктивної», – сказав український лідер.
Міграційна криза в Сеуті
Італія тимчасово призупинила дію Шенгенського режиму вільного пересування з Іспанією через масштабну міграційну кризу в іспанському анклаві Сеута. Відповідне рішення передбачає закриття морського та повітряного кордонів між двома країнами.
Також президент США Дональд Трамп прокоментував масштабну міграційну кризу в іспанському анклаві Сеута, назвавши масовий наплив нелегальних мігрантів «вторгненням».
Мудрик отримав дозвіл на повернення у футбол
Футбольна асоціація Англії врегулювала антидопінгову справу за участі українця. Сині відзначили, що Мудрик отримав дозвіл негайно відновити футбольну діяльність. Окрім того, в «Челсі» поділилися деталями справи.
Замах на командира «Хартії»
Володимир Зеленський повідомив, що на командира «Хартії» Ігоря Оболєнського було скоєно спробу замаху. Глава держави наголосив, що Україна обов'язково відповість на цю спробу удару по українському командиру.
За матеріалами справи, фігурантом виявився 69-річний мешканець Харкова. Спецслужби РФ завербували його «під чужим прапором», видаючи себе за співробітників СБУ.
Детонація боєприпасів на полігоні у Хмельницькому
Вдень 31 липня жителі Хмельницького повідомляли про серію потужних вибухів. Після них над місцем події здійнявся густий стовп диму. Згодом з'ясувалося, що на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області сталася надзвичайна подія, яка супроводжувалася вибухом і подальшою детонацією.
Унаслідок інциденту пошкоджена низка житлових будинків, комунальних будівель. Правоохоронці розпочали розслідування та повідомили про поранених військових.
Станом на 19:00 детонація боєприпасів на військовому полігоні у Хмельницькому завершилась.
Інші важливі новини
- 425-й полк «Скеля» підтвердив паузу в наборі новобранців.
- Рятувальники ліквідували наслідки російського удару по Вінниччині.
- «Картонковий» майдан поновився у Києві.
- У Львові завершилася пошуково-рятувальна операція після удару РФ.
- Росіяни вдарили по Павлограді.
Коментарі — 0