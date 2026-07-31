Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Розмова Зеленського і Венса, детонація боєприпасів у Хмельницькому. Головне за 31 липня 2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Розмова Зеленського і Венса, детонація боєприпасів у Хмельницькому. Головне за 31 липня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 31 липня 2026 року

Сьогодні віцепрезидент США Джей Ді Венс зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. У Хмельницькому сталася детонація боєприпасів на військовому полігоні. Також було здійснено замах на командира «Хартії».

«Главком» зібрав головні події за 31 липня.

Зеленський провів розмову із Венсом

Президент говорив з віцепрезидентом США про наслідки російської війни для світових ринків
Президент говорив з віцепрезидентом США про наслідки російської війни для світових ринків
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Віцепрезидент США Джей Ді Венс зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. «Отримав хороший телефонний дзвінок від віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Ді Венса. Обговорили результати нашої нещодавньої зустрічі з президентом Трампом у Вашингтоні – позитивної та продуктивної», – сказав український лідер.

Міграційна криза в Сеуті

Кордон Марокко з Іспанією прорвали десятки тисяч мігрантів
Кордон Марокко з Іспанією прорвали десятки тисяч мігрантів
фото: AP

Італія тимчасово призупинила дію Шенгенського режиму вільного пересування з Іспанією через масштабну міграційну кризу в іспанському анклаві Сеута. Відповідне рішення передбачає закриття морського та повітряного кордонів між двома країнами.

Також президент США Дональд Трамп прокоментував масштабну міграційну кризу в іспанському анклаві Сеута, назвавши масовий наплив нелегальних мігрантів «вторгненням».

Мудрик отримав дозвіл на повернення у футбол

Михайло Мудрик повернеться на поле в новому сезоні
Михайло Мудрик повернеться на поле в новому сезоні
фото: EFE

Футбольна асоціація Англії врегулювала антидопінгову справу за участі українця. Сині відзначили, що Мудрик отримав дозвіл негайно відновити футбольну діяльність. Окрім того, в «Челсі» поділилися деталями справи.

Замах на командира «Хартії»

Російський куратор поставив літньому чоловіку завдання ліквідувати Ігоря Оболєнського
Російський куратор поставив літньому чоловіку завдання ліквідувати Ігоря Оболєнського
фото: СБУ

Володимир Зеленський повідомив, що на командира «Хартії» Ігоря Оболєнського було скоєно спробу замаху. Глава держави наголосив, що Україна обов'язково відповість на цю спробу удару по українському командиру.

За матеріалами справи, фігурантом виявився 69-річний мешканець Харкова. Спецслужби РФ завербували його «під чужим прапором», видаючи себе за співробітників СБУ.

Детонація боєприпасів на полігоні у Хмельницькому

Вдень 31 липня жителі Хмельницького повідомляли про серію потужних вибухів. Після них над місцем події здійнявся густий стовп диму. Згодом з'ясувалося, що на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області сталася надзвичайна подія, яка супроводжувалася вибухом і подальшою детонацією.

Унаслідок інциденту пошкоджена низка житлових будинків, комунальних будівель. Правоохоронці розпочали розслідування та повідомили про поранених військових.

Станом на 19:00 детонація боєприпасів на військовому полігоні у Хмельницькому завершилась.

Інші важливі новини

  • 425-й полк «Скеля» підтвердив паузу в наборі новобранців.
  • Рятувальники ліквідували наслідки російського удару по Вінниччині.
  • «Картонковий» майдан поновився у Києві.
  • У Львові завершилася пошуково-рятувальна операція після удару РФ.
  • Росіяни вдарили по Павлограді.

Читайте також:

Теги: війна Хмельницький Джей Ді Венс Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оріхів під прицілом: що задумали росіяни на Запорізькому напрямку
Оріхів під прицілом: що задумали росіяни на Запорізькому напрямку
Вчора, 12:03
Дружина режисера показала наслідки російської атаки
«Будинок у вогні». Росіяни знищили квартиру українського режисера (фото)
2 липня, 15:33
Оптичне волокно для FPV-дронів у Добропіллі
Reuters: Росія знайшла спосіб обходити захист українських електропідстанцій
10 липня, 16:13
Федоров може координувати військові інновації
Зеленський повідомив про нову роль Федорова в уряді
23 липня, 15:30
Криворізький гіпермаркет працював майже 19 років
Росіяни зруйнували єдиний у Кривому Розі «Епіцентр»: деталі
26 липня, 13:49
Стало відомо, скільки військових Росія втратила у війні
Скільки військових втратила Росія? Зеленський озвучив кількість
Сьогодні, 10:43
Командир 2-го корпусу НГУ «Хартія»
На командира «Хартії» було скоєно спробу замаху
Сьогодні, 15:00
Під час наради посадовці погодили продовження спецоперацій та оновили перелік пріоритетних об’єктів для ураження
Зеленський заявив про нові далекобійні удари проти РФ
26 липня, 18:34
Росія, Китай, Іран і КНДР формують новий блок
Війни в Україні та Ірані почали зливатися в один конфлікт – Financial Times
27 липня, 19:20

Події в Україні

207 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 31 липня 2026
207 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 31 липня 2026
Зеленський започаткував нове професійне свято в Україні
Зеленський започаткував нове професійне свято в Україні
Розмова Зеленського і Венса, детонація боєприпасів у Хмельницькому. Головне за 31 липня 2026
Розмова Зеленського і Венса, детонація боєприпасів у Хмельницькому. Головне за 31 липня 2026
У Києві поновився «картонковий» майдан: фото, відео
У Києві поновився «картонковий» майдан: фото, відео
Міноборони розширило вибір підрозділів для військових після СЗЧ
Міноборони розширило вибір підрозділів для військових після СЗЧ
Завершилася детонація боєприпасів на полігоні у Хмельницькому
Завершилася детонація боєприпасів на полігоні у Хмельницькому

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
146K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 липня 2026
138K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
Сьогодні, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 07:18
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
Батьки дітей, які постраждали від обстрілу у Вишневому, скаржаться на умови у закарпатському «Артеку»
Вчора, 21:33
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:00
«Бандероль» пішла в серію: ГУР показав іноземні компоненти
29 липня, 23:24

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua