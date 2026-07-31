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Міноборони розширило вибір підрозділів для військових після СЗЧ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Міноборони розширило вибір підрозділів для військових після СЗЧ
Міноборони відкрило понад 70 підрозділів
фото: Міноборони України

Військовим відкрили доступ до понад 70 підрозділів, а також зберегли можливість самостійно обрати місце подальшої служби

Міністерство оборони України розширило програму добровільного повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ). Відтепер військовослужбовці, які відповідають умовам програми, можуть обрати для подальшої служби понад 70 підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міноборони.

Подати рапорт на повернення можна до 20 вересня 2026 року включно. Скористатися спрощеною процедурою можуть військовослужбовці, у яких факт СЗЧ був зафіксований до 12 червня 2026 року.

У Міноборони пояснили, що розширення переліку підрозділів дає змогу військовослужбовцям обрати бажаний напрям служби, посаду та командира, а також використати попередній досвід.

«Водії, оператори БПЛА, діловоди, стрільці – війську потрібні всі. Понад 70 найбільш ефективних підрозділів готові приймати до своїх лав військовослужбовців після СЗЧ і дати їм шанс повернутись до боротьби за спрощеною системою та повною підтримкою протягом всього шляху», – зазначив заступник міністра оборони України Мстислав Банік.

Програма дозволяє самостійно обрати нову військову частину з визначеного переліку, вказати бажаний напрям служби, попередній досвід і навички, після чого одразу прибути до нового підрозділу без проходження через Військову службу правопорядку чи батальйони резерву.

До списку входять механізовані, штурмові, десантні, артилерійські, дронові та інші підрозділи. Після подання рапорту рекрутери враховують досвід, навички та побажання військовослужбовця, а також потреби обраної частини.

У Міноборони наголосили, що кількість вакантних посад за окремими напрямами обмежена, тому тим, хто вже визначився з підрозділом і посадою, рекомендують не зволікати з поданням рапорту.

Після зарахування до особового складу військовослужбовцю відновлять грошове, продовольче та інші види забезпечення. Крім того, протягом шести місяців його не можуть перевести до іншої військової частини без письмової згоди.

Нагадаємо, Міністерство оборони раніше запровадило новий порядок добровільного повернення на службу для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року. Основні етапи процедури тепер можна пройти дистанційно через застосунок «Армія+», де військовослужбовець має змогу подати електронний рапорт, обрати нову військову частину та напрям служби без проходження через Військову службу правопорядку чи батальйони резерву.

Теги: Міноборони ТЦК війна мобілізація

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