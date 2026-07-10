Росія не досягла жодної цілі масштабного наступу – Генштаб

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що сили оборони наблизилися до паритету з Росією за темпами просування

Попри майже подвійну перевагу в живій силі та техніці, окупанти не змогли реалізувати своїх планів, а темпи їхнього просування за перші шість місяців року скоротилися більш ніж удвічі

Російська армія не змогла досягти жодної із цілей масштабного наступу, який намагалася розгорнути у першому півріччі 2026 року. Попри суттєву перевагу в особовому складі та техніці, окупанти втратили темп наступальних дій, а українські військові продовжують утримувати оперативну ініціативу на окремих напрямках. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на підсумки наради військового керівництва.

Як зазначили у Генеральному штабі, якщо раніше російські війська вели активний наступ одразу на 13 оперативних напрямках, то зараз таких залишилося лише шість-сім.

Українські Сили оборони продовжують оборонну операцію, поєднуючи її зі стабілізаційними заходами, а на окремих ділянках фронту проводять активні наступальні дії. Наразі співвідношення штурмових дій України та Росії становить приблизно 40 на 60.

Саме завдяки активним діям українських військових темпи просування окупаційних військ упродовж перших шести місяців року скоротилися більш ніж удвічі. Водночас середньомісячні втрати російської армії вбитими та пораненими оцінюються приблизно у 32 тисячі військовослужбовців.

У Генштабі наголосили, що Україна послідовно реалізує стратегію виснаження російського агресора. За темпами просування сторони фактично наблизилися до паритету, а співвідношення звільнених територій до тих, де просувається ворог, поступово покращується на користь Сил оборони.

Водночас військове керівництво застерігає від недооцінки противника. Росія не відмовилася від планів повної окупації Луганської та Донецької областей, прагне розширити наступ у Дніпропетровській і Запорізькій областях, а також створити буферну зону на півночі України.

Окремо було підбито підсумки далекобійних ударів. За перше півріччя засобами Deep Strike уражено 697 цілей на території Росії, а економічні збитки ворога оцінюються щонайменше у 6,1 млрд доларів. Крім того, у межах кампанії Middle Strike українські військові уразили 7028 об'єктів противника.

Під час наради також доручено забезпечити проведення ротацій військовослужбовців на передових позиціях не рідше одного разу на 60 днів, а також визначено пріоритетні завдання для Збройних сил України на наступний період.

Нагадаємо, що за минулу добу на фронті зафіксовано 283 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці.