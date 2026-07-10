Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія не досягла жодної цілі масштабного наступу – Генштаб

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Росія не досягла жодної цілі масштабного наступу – Генштаб
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що сили оборони наблизилися до паритету з Росією за темпами просування
фото: Генералний штаб ЗСУ/Telegram

Попри майже подвійну перевагу в живій силі та техніці, окупанти не змогли реалізувати своїх планів, а темпи їхнього просування за перші шість місяців року скоротилися більш ніж удвічі

Російська армія не змогла досягти жодної із цілей масштабного наступу, який намагалася розгорнути у першому півріччі 2026 року. Попри суттєву перевагу в особовому складі та техніці, окупанти втратили темп наступальних дій, а українські військові продовжують утримувати оперативну ініціативу на окремих напрямках. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на підсумки наради військового керівництва.

Як зазначили у Генеральному штабі, якщо раніше російські війська вели активний наступ одразу на 13 оперативних напрямках, то зараз таких залишилося лише шість-сім.

Українські Сили оборони продовжують оборонну операцію, поєднуючи її зі стабілізаційними заходами, а на окремих ділянках фронту проводять активні наступальні дії. Наразі співвідношення штурмових дій України та Росії становить приблизно 40 на 60.

Саме завдяки активним діям українських військових темпи просування окупаційних військ упродовж перших шести місяців року скоротилися більш ніж удвічі. Водночас середньомісячні втрати російської армії вбитими та пораненими оцінюються приблизно у 32 тисячі військовослужбовців.

У Генштабі наголосили, що Україна послідовно реалізує стратегію виснаження російського агресора. За темпами просування сторони фактично наблизилися до паритету, а співвідношення звільнених територій до тих, де просувається ворог, поступово покращується на користь Сил оборони.

Водночас військове керівництво застерігає від недооцінки противника. Росія не відмовилася від планів повної окупації Луганської та Донецької областей, прагне розширити наступ у Дніпропетровській і Запорізькій областях, а також створити буферну зону на півночі України.

Окремо було підбито підсумки далекобійних ударів. За перше півріччя засобами Deep Strike уражено 697 цілей на території Росії, а економічні збитки ворога оцінюються щонайменше у 6,1 млрд доларів. Крім того, у межах кампанії Middle Strike українські військові уразили 7028 об'єктів противника.

Під час наради також доручено забезпечити проведення ротацій військовослужбовців на передових позиціях не рідше одного разу на 60 днів, а також визначено пріоритетні завдання для Збройних сил України на наступний період.

Нагадаємо, що за минулу добу на фронті зафіксовано 283 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці. 

Читайте також:

Теги: війна Генштаб Олександр Сирський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для Путіна почався зворотний відлік
Точка неповернення. У Путіна залишилося два місяці
7 липня, 09:44
Втрати ворога станом на 18 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 18 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
18 червня, 06:47
Притула припустив, що Путін живе у власному вигаданому світі, абсолютно не розуміє реального стану справ на фронті
Притула вказав на єдину людину, яка може закінчити війну в Україні
12 червня, 15:22
РФ може вдарити по Україні «Орєшніком»
Загроза застосування «Орєшніка». Повітряні сили звернулися до українців
12 червня, 12:43
Тихий звернувся до ЮНЕСКО
«Абсурд». МЗС розкритикувало ЮНЕСКО за реакцію на удар по Києво-Печерській лаврі
15 червня, 20:47
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки на Одещину
Росія вдарила по Одещині: ДСНС показала перші кадри наслідків атаки
22 червня, 09:12
Точна кількість нових членів ще не визначена
Війна в Україні прискорила розширення Євросоюзу – Кос
26 червня, 03:31
Борис Пісторіус визнав, що світ став небезпечнішим, і закликав країну готуватися до нових загроз
Міністр оборони Німеччини зробив вдома запас води і їжі на випадок війни
4 липня, 04:29
Суд призначив порушнику максимальний штраф
Під прапором Ліберії. Українець вигадав спосіб незаконного перетину держкордону
28 червня, 14:56

Події в Україні

Росія не досягла жодної цілі масштабного наступу – Генштаб
Росія не досягла жодної цілі масштабного наступу – Генштаб
Карта бойових дій в Україні станом на 10 липня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 10 липня 2026 року
Нічна атака РФ: Повітряні сили відзвітували про наслідки
Нічна атака РФ: Повітряні сили відзвітували про наслідки
Окупанти перетворили дітей у Кремінній на «живий щит»
Окупанти перетворили дітей у Кремінній на «живий щит»
Втрати ворога станом на 10 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 10 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Запоріжжя знайшло новий спосіб захистити громадський транспорт
Запоріжжя знайшло новий спосіб захистити громадський транспорт

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
353K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
159K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 липня 2026
79K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
49K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни
41K
Утік із Нью-Йорка та пішов на фронт через борги: історія правнука Брежнєва, який опинився в українському полоні

Новини

Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
Вчора, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua