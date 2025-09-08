DeepState: Сили оборони України відкинули ворога з трьох населених пунктів на Донеччині

Сили оборони України відкинули ворога з трьох населених пунктів на Донеччині

На Луганщині ситуація складніша

На Донеччині Сили оборони України провели зачистку у Володимирівці та відкинули противника у трьох населених пунктах. Усі ці населені пункти розташовані в західній частині регіону, поблизу Покровська. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DeepState.

Українські військові відкинули окупантів поблизу Разіного та Золотого Колодязя, а також звільнили позиції у Новоторецькому.

Натомість на Луганщині ситуація складніша – в Серебрянському лісництві, поблизу Кремінної, зафіксовано просування ворожих сил.

В Україні триває 1293-й день повномасштабної війни.

Російські війська завдали трьох ракетних та 50 авіаційних ударів, застосувавши 16 ракет та скинувши 88 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 2362 дронів-камікадзе та здійснили 3365 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.