DeepState: Сили оборони України відкинули ворога з трьох населених пунктів на Донеччині
На Луганщині ситуація складніша
На Донеччині Сили оборони України провели зачистку у Володимирівці та відкинули противника у трьох населених пунктах. Усі ці населені пункти розташовані в західній частині регіону, поблизу Покровська. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DeepState.
Українські військові відкинули окупантів поблизу Разіного та Золотого Колодязя, а також звільнили позиції у Новоторецькому.
Натомість на Луганщині ситуація складніша – в Серебрянському лісництві, поблизу Кремінної, зафіксовано просування ворожих сил.
В Україні триває 1293-й день повномасштабної війни.
Російські війська завдали трьох ракетних та 50 авіаційних ударів, застосувавши 16 ракет та скинувши 88 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 2362 дронів-камікадзе та здійснили 3365 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Коментарі — 0