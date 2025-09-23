Головна Країна Події в Україні
РФ за 20 хвилин п'ять разів вдарила по Запоріжжю: рятувальники показали наслідки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ за 20 хвилин п'ять разів вдарила по Запоріжжю: рятувальники показали наслідки
Російський дрон вдарив по місцевому підприємству
фото: ДСНС Запоріжжя

Після обстрілу виникла пожежа, яку вже ліквідували рятувальники

Сьогодні, 23 вересня, росіяни за 20 хвилин здійснили п'ять ударів БпЛА по Запоріжжю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Попередньо відомо, що загинув 45-річний чоловік, ще п’ятеро людей поранені.

РФ за 20 хвилин п'ять разів вдарила по Запоріжжю: рятувальники показали наслідки фото 1
РФ за 20 хвилин п'ять разів вдарила по Запоріжжю: рятувальники показали наслідки фото 2

«Один із ворожих ударів прийшовся по місцевому підприємству. Після обстрілу виникла пожежа, яку вже ліквідували рятувальники. На місці працювали всі екстрені служби міста», – йдеться у повідомленні.

РФ за 20 хвилин п'ять разів вдарила по Запоріжжю: рятувальники показали наслідки фото 3

Нагадаємо, 23 вересня російська терористична армія вдарила щонайменше пʼять разів по Запоріжжю. Внаслідок чого загинула людина, є поранені.

