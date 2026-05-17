Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ взяли в полон окупантів, які проникли до українських позицій поблизу Оріхова через газову трубу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ взяли в полон окупантів, які проникли до українських позицій поблизу Оріхова через газову трубу
Українські військові, за їхніми словами, завчасно дізналися про наміри противника
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Російські штурмовики розповіли, що всередині труби подолали приблизно 13 кілометрів

Бійці 65-ї окремої механізованої бригади ЗСУ захопили в полон групу російських військових, які намагалися непомітно проникнути до українських позицій через газову трубу на Оріхівському напрямку. Як інформує «Главком», відповідне відео бригада поширила на Facebook.

За даними військових, маршрут окупантів пролягав підземною газовою трубою: вхід до неї був розташований на тимчасово окупованій території, а вихід – неподалік позицій Сил оборони України.

Полонені російські штурмовики розповіли, що всередині труби подолали приблизно 13 кілометрів. Також вони заявили, що після заходу групи трубу нібито заварили, аби унеможливити повернення назад.

Українські військові, за їхніми словами, завчасно дізналися про наміри противника використати газову магістраль для прихованого пересування та підготувалися до зустрічі диверсійної групи.

Полонені окупанти повідомили, що біля виходу з труби побачили листівки з інструкціями та контактами для добровільної здачі в полон.

Раніше у селищі Гришине на Покровському напрямку боєць 155-ї окремої механізованої бригади із позивним Алекс зміг перехитрити та роззброїти двох російських окупантів.

Нагадаємо, на Харківщині бійці 158-ї окремої механізованої бригади переконали здатися п’ятьох російських військових за допомогою дрона з гучномовцем. Один із окупантів виявився односельцем українського захисника, що брав його у полон. Обидва родом із тимчасово окупованої Великої Знам’янки на Запоріжжі. 

Також бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади разом із побратимами з 253-го штурмового полку взяли в полон 11 російських загарбників за тиждень. 

Читайте також:

Теги: окупанти полон військові відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ демонструє здатність діяти глибоко в тилу противника
СБУ нарощує темпи ураження ворога, або Чому ниють Z-пропагандисти?
20 квiтня, 15:43
Чию історію підтримує Український культурний фонд?
Чию історію підтримує Український культурний фонд?
12 травня, 22:22
Україна надасть партнерам інформацію про санкційні пакети для узгодження обмежень
Президент запровадив санкції проти понад сотні російських командирів та попів РПЦ
17 квiтня, 16:43
Генерал наголосив, що дотримання вимог наказу перебуватиме під жорстким контролем
Сирський підписав наказ про обов’язкову ротацію військових
30 квiтня, 09:45
Ситуація на фронті 3 травня
Лінія фронту станом на 3 травня 2026. Зведення Генштабу
3 травня, 22:32
Мерц заявив, що розмови про виведення американських військ точаться давно
Мерц заявив, що розмови про виведення американських військ точаться давно
3 травня, 23:59
Окуповані Олешки на Херсонщині – місто, де населення скоротилося з 24 000 до близько 2 000 осіб
Україна закликала світ врятувати мешканців окупованої Херсонщини
6 травня, 20:24
Президент заявив про підготовку армійської реформи
Зеленський повідомив, коли стартує армійська реформа
11 травня, 20:12
Для воїнів, зниклих безвісти, проводитиметься військовий прощальний ритуал із почестями
Рада ухвалила закон про ритуал прощання з воїнами, яких суд визнав померлими
14 травня, 12:39

Події в Україні

ЗСУ взяли в полон окупантів, які проникли до українських позицій поблизу Оріхова через газову трубу
ЗСУ взяли в полон окупантів, які проникли до українських позицій поблизу Оріхова через газову трубу
«Уціліло лише ліжко, на якому спав». У Дніпрі чоловік дивом вижив після російської атаки
«Уціліло лише ліжко, на якому спав». У Дніпрі чоловік дивом вижив після російської атаки
На Рівненщині дитина принесла додому вибухівку: чим усе закінчилося
На Рівненщині дитина принесла додому вибухівку: чим усе закінчилося
Трагедія на Сумщині: двоє чоловіків підірвалися у власному авто на залишках ворожого безпілотника
Трагедія на Сумщині: двоє чоловіків підірвалися у власному авто на залишках ворожого безпілотника
Енергетичний колапс на окупованій Херсонщині: лівобережжя повністю залишилося без світла
Енергетичний колапс на окупованій Херсонщині: лівобережжя повністю залишилося без світла
Окупанти 12 разів обстріляли Донеччину, у Малотаранівці загинула людина
Окупанти 12 разів обстріляли Донеччину, у Малотаранівці загинула людина

Новини

Дощі із грозами в окремих областях України: погода на 17 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
Вчора, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
15 травня, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
15 травня, 21:45
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
15 травня, 05:59

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua