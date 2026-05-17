ЗСУ взяли в полон окупантів, які проникли до українських позицій поблизу Оріхова через газову трубу

Бійці 65-ї окремої механізованої бригади ЗСУ захопили в полон групу російських військових, які намагалися непомітно проникнути до українських позицій через газову трубу на Оріхівському напрямку. Як інформує «Главком», відповідне відео бригада поширила на Facebook.

За даними військових, маршрут окупантів пролягав підземною газовою трубою: вхід до неї був розташований на тимчасово окупованій території, а вихід – неподалік позицій Сил оборони України.

‼️Російські війська на Оріхівському напрямку на Запоріжжі використовують магістральний газопровід для переміщення штурмових груп у тил Сил оборони України, частина окупантів після виходу з труби здається в полон. Про це повідомив речник Сили оборони Півдня України Владислав… pic.twitter.com/vE4JaBG5eT — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 17, 2026

Полонені російські штурмовики розповіли, що всередині труби подолали приблизно 13 кілометрів. Також вони заявили, що після заходу групи трубу нібито заварили, аби унеможливити повернення назад.

Українські військові, за їхніми словами, завчасно дізналися про наміри противника використати газову магістраль для прихованого пересування та підготувалися до зустрічі диверсійної групи.

Полонені окупанти повідомили, що біля виходу з труби побачили листівки з інструкціями та контактами для добровільної здачі в полон.

Раніше у селищі Гришине на Покровському напрямку боєць 155-ї окремої механізованої бригади із позивним Алекс зміг перехитрити та роззброїти двох російських окупантів.

Нагадаємо, на Харківщині бійці 158-ї окремої механізованої бригади переконали здатися п’ятьох російських військових за допомогою дрона з гучномовцем. Один із окупантів виявився односельцем українського захисника, що брав його у полон. Обидва родом із тимчасово окупованої Великої Знам’янки на Запоріжжі.

Також бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади разом із побратимами з 253-го штурмового полку взяли в полон 11 російських загарбників за тиждень.