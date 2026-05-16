Дрони вдарили по півдню Одещини: пошкоджено будинки та порт, є постраждалі

Ворог влучив у житловий будинок, портову інфраструктуру та освітній заклад

Вночі Росія масовано атакувала ударними безпілотниками південь Одещини. Постраждала житлова та портова інфраструктура, двоє людей отримали травми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Влучання у житловий сектор

Один із безпілотників влучив у п'ятиповерховий житловий будинок: пошкоджено фасад та скління, на балконах спалахнула пожежа, яка перекинулась і на автомагазин на першому поверсі. Ще один одноповерховий будинок також зазнав ушкоджень – саме там постраждали двоє мешканців. На місці працюють екстрені та комунальні служби, постраждалим допомагають.

4 фото На весь екран





Фото: Одеська ОВА

Удар по порту та освітньому закладу

Крім житлового сектору, атака зачепила і портову інфраструктуру: дрони пошкодили складське приміщення та адміністративну будівлю, на обох об'єктах вибито скління. Окремо зафіксовано падіння уламків на територію освітнього закладу. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин РФ проти мирного населення, тривають роботи з усунення наслідків атаки.



Нагадаємо, 10 квітня Росія вже атакувала портову інфраструктуру Одеської області: внаслідок влучання дрона пошкоджено резервуар з олією. До слова, наприкінці лютого окупанти обстріляли портову та промислову інфраструктуру Одещини – тоді під удар потрапили складські й виробничі приміщення, спалахнули контейнери з продовольчими товарами.