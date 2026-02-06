Росія відкрила онлайн-доступ до нерухомості в окупованій частині Запорізької області

Головна Країна Події в Україні
Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Окупанти штучно стимулюють переселення лояльного населення, витісняючи корінних мешканців Запорізької області

Російська окупаційна влада запровадила механізм дистанційного оформлення прав власності на нерухомість у захоплених районах Запорізької області. Як повідомляє Центр національного опору, цей сервіс дозволяє громадянам РФ реєструвати майно на окупованих територіях, навіть не перебуваючи в регіоні, пише «Главком».

Станом на початок 2026 року екстериторіальне приймання документів уже налагоджено у багатофункціональних центрах 79 регіонів Росії. Найбільший інтерес до житла та комерційних об’єктів у Запорізькій області наразі виявляють жителі Москви, Тюменської області та Краснодарського краю.

Формально окупанти подають це як «зручну цифрову послугу», проте аналітики вбачають у цьому цілеспрямовану стратегію колонізації. Схема орієнтована на перерозподіл власності українців, які були змушені залишити свої домівки через бойові дії та репресії. Відсутність законних власників окупаційна адміністрація використовує як підставу для незаконного переоформлення нерухомості на третіх осіб, фактично легалізуючи мародерство у правовому полі РФ.

Наслідки такої політики є руйнівними для демографічної та економічної структури регіону. Дистанційна реєстрація створює прошарок «нових власників» з-поміж росіян, які фінансово зацікавлені у збереженні окупаційного режиму. У той час як законні господарі позбавлені доступу до своїх об’єктів, Кремль штучно стимулює переселення лояльного населення, витісняючи корінних мешканців із майнового та соціального простору Запоріжжя.

Відомо, що окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях Запорізької області намагається легалізувати примусову мобілізацію місцевих жителів, зокрема в Мелітополі. Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), Росія ухвалила закон, який дозволяє проводити призов до армії протягом усього року – із 1 січня по 31 грудня. Хоча раніше обіцяли «звільнити місцевих від служби», нові правила формально поширюються і на окуповані райони України.

За новими нормами, будь-який мешканець Мелітополя чи навколишніх сіл може отримати електронну повістку і повинен з’явитися до так званого «військкомату» протягом 30 днів. Окупаційні «військові комісаріати» вже отримали вказівки з Москви скласти списки чоловіків від 18 до 50 років, «придатних до служби». 

Як повідомлялося, на тимчасово окупованій території Херсонської області російська окупаційна адміністрація розпочала кампанію з так званого «прикріплення» місцевих жителів до поліклінік за російськими полісами обов'язкового медичного страхування (ОМС РФ). Хоча офіційно це називається «впорядкуванням медичного обслуговування», насправді окупанти створюють повний реєстр населення для фіксації адрес, контролю переміщення та обліку. 

