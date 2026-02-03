Головна Країна Суспільство
Спала у ванній кімнаті. Посол ЄС в Україні прокоментувала нічну атаку РФ

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Спала у ванній кімнаті. Посол ЄС в Україні прокоментувала нічну атаку РФ
Посол ЄС провела ніч в Украні під час атаки РФ
фото: Facebook/Katarina Mathernova

Посол ЄС захоплюється стійкістю України

Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова прокоментувала обстріл Росії в ніч на 3 лютого по мирних містах України. Посол розповіла, як вона провела ніч під час російської атаки. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Катаріни Матернової.

Катаріна Матернова заявила, що ніч в Україні була дуже гучно. Посол вночі спала у ванній кімнаті. Також посол розповіла, що Росія завдала ударів по Києву, Харкову, Одесі та ще п’яти областях України. Катаріна Матернова зауважила, що РФ спрямовували свої удари саме на джерела тепла, електроенергії та мирне населення.

«Атака була ще однією масштабною комбінованою, включаючи 450 дронів та 70 балістичних і крилатих ракет Київ зазнав численних ударів по місту, пошкодивши житлові будинки, дитячий садок та споруди, які виробляють За словами мера Кличка, 1170 додаткових багатоповерхових житлових будинків залишились без опалення та електропостачання посеред зими під час морозів», – зазначила посол.

Посол ЄС в Україні процитувала заяву мера Харкова Ігоря Терехова та розповіла, що в місті відключають опалення у 820 багатоповерхівках, щоб уникнути обмороження труб. В Одещині, за словами Катаріни Матернової, Росія спрямувала атаку на енергетичну та цивільну інфраструктуру. Унаслідок обстрілу 50 тис. мешканців залишилися без світла.

Резюмуючи, посол висловила своє захоплення тим, як Україна протистоїть ворогу. «Зимові температури використовують,ра як зброю. Тепло та електроенергія як цілі. Щоночі думаю про тисячі людей, які тремтять у своїх домівках. Зима ще не закінчилася, як і російські атаки», – зазначила Катаріна Матернова.

Нагадаємо, як посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що російські атаки тривають по всій території України на тлі мирних переговорів, а Росія «не поважає жодних домовленостей». Вона також нагадала, що за ніч сили РФ вкотре атакували Україну, запустивши 90 дронів – 14 з них вразили дев’ять місць.

Раніше «Главком» писав прот те, як посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова розповіла, як пережила ніч проти 22 жовтня 2025 року, коли російська армія завдала масованого удару по Києву та передмістю. 

Теги: посол обстріл росія Європейський Союз

