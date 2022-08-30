Потрібна негайна демілітаризація Запорізької АЕС, – Зеленський

МАГАТЕ має незабаром відправитися на Запорізьку АЕС

Ситуація на Запорізькій АЕС надзвичайно загрозлива, ризик катастрофи не зменшується. Тому потрібна негайна демілітаризація ЗАЕС. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

«Ситуація на ЗАЕС і в Енергодарі, навколишніх районах залишається надзвичайно загрозливою. Окупанти не залишають станцію, продовжують обстріли, не забирають з території АЕС свою зброю і боєприпаси. Вони залякують наших атомників. Ризик радіаційної катастрофи через російські дії не зменшуються ні на годину», – сказав він.

Зазначимо, що місія МАГАТЕ має незабаром відправитися на Запорізьку АЕС. Проте Росія не припиняє провокацій якраз на тих напрямків, з яких місія має прибути на станцію. Зеленський сподівається, що делегація зможе розпочати свою роботу.

Сьогодні президент також провів зустріч з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

«Сподіваюсь, що разом з міжнародними організаціями та усіма нашими партнерами ми зможемо повернути станцію під повний контроль України», – сказав він.

Зеленський вкотре наголосив на необхідності демілітаризації станції та виведення російських військ.

«Тільки Україна може гарантувати, що на Запорізькій станції усі процеси відбуватимуться згідно зі стандартами та під контролем. Росії це просто не потрібно», – додав президент.

Раніше повідомлялося, що окупанти хочуть, щоб місія МАГАТЕ потрапила на Запорізьку атомну електростанцію через Крим або тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей. У зв’язку з цим окупанти обстрілюють коридори, якими місія має дістатись до Енергодара з Києва.

Нагадаємо, що російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції (АЕС) та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Росія вже почала реалізовувати план щодо перепідключення ЗАЕС до російської енергосистеми (серез Крим) та відключення її від української.

Як відомо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу.

Енергоатом попередив про можливі наслідки аварії на ЗАЕС. В разі катастрофи в Енергодарі площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства.