У Харкові під завалами зруйнованого будинку знайдено тіло жінки

Під уламками будівлі знайдено загиблу жінку, яка, за попередніми даними, є матір’ю хлопчика, якого тіло якого дістали раніше

Внаслідок чергового російського удару по житловій забудові Харкова загинули люди. Як повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, під час розбору завалів на місці влучання рятувальники спершу виявили тіло хлопчика. Згодом стало відомо, що під уламками будівлі знайдено і загиблу жінку, яка, за попередніми даними, є матір’ю дитини. Про це пише «Главком».

«Під завалами в Харкові виявлено тіло жінки. За попередньою інформацією, це може бути мати загиблого хлопчика. Триває пошуково-рятувальна операція. На місці ворожого удару працюють екстрені служби», – написав Синєгубов.

На місці ворожого обстрілу триває масштабна пошуково-рятувальна операція. Екстрені служби продовжують роботу.

Харків: з-під завалів зруйнованого будинку рятувальники вилучили тіло загиблої дитини



Рятувальники та комунальники продовжують роботи з розбору завалів.



Задіяні кінологічні розрахунки ДСНС та Червоного Хреста.



Попередньо під завалами ще є люди.

Нагадаємо, 2 січня російська терористична армія здійснила удар по середмістю Харкова. Внаслідок чого постраждали люди. «Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста. За попередньою інформацією – є постраждалі і значні руйнування», – наголосив Ігор Терехов.

Згодом у Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару. Зокрема, очільник МЗС України Андрій Сибіга прокоментував удар Росії по Харкову. Він наголосив, що Україна очікує жорсткої міжнародної реакції.

Також Міноборони РФ цинічно заявило, що окупанти нібито не атакували багатоповерхівку у Харкові.