Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Харкові під завалами зруйнованого будинку знайдено тіло жінки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Харкові під завалами зруйнованого будинку знайдено тіло жінки
фото: ДСНС Харківщини

Під уламками будівлі знайдено загиблу жінку, яка, за попередніми даними, є матір’ю хлопчика, якого тіло якого дістали раніше

Внаслідок чергового російського удару по житловій забудові Харкова загинули люди. Як повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, під час розбору завалів на місці влучання рятувальники спершу виявили тіло хлопчика. Згодом стало відомо, що під уламками будівлі знайдено і загиблу жінку, яка, за попередніми даними, є матір’ю дитини. Про це пише «Главком».

«Під завалами в Харкові виявлено тіло жінки. За попередньою інформацією, це може бути мати загиблого хлопчика. Триває пошуково-рятувальна операція. На місці ворожого удару працюють екстрені служби», – написав Синєгубов.

На місці ворожого обстрілу триває масштабна пошуково-рятувальна операція. Екстрені служби продовжують роботу.

Нагадаємо, 2 січня російська терористична армія здійснила удар по середмістю Харкова. Внаслідок чого постраждали люди. «Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста. За попередньою інформацією – є постраждалі і значні руйнування», – наголосив Ігор Терехов.

Згодом у Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару. Зокрема, очільник МЗС України Андрій Сибіга прокоментував удар Росії по Харкову. Він наголосив, що Україна очікує жорсткої міжнародної реакції.

Також Міноборони РФ цинічно заявило, що окупанти нібито не атакували багатоповерхівку у Харкові.

Теги: рятувальники Олег Синєгубов ДСНС Харків смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Харкові внаслідок російського удару постраждало понад 30 людей
Удар по Харкову: виявлено тіло хлопчика, який був під завалами з мамою
Вчора, 21:31
У горах фіксується ускладнення погодних умов
У Карпатах зафіксовано ускладнення погодних умов. Рятувальники попереджають про небезпеку
31 грудня, 2025, 13:22
Віктор Муженко прокоментував можливе взяття під контроль каналу Дніпро-Донбас
Ексголовком ЗСУ прокоментував загрозу окупації Харкова
25 грудня, 2025, 19:45
Анатолій Павлович був переможцем Оліміпади-1972
Наставник чемпіонів. Пішов з життя легендарний український спортсмен і тренер
23 грудня, 2025, 21:38
Усі обставини та причини події встановлюються
У Вінниці під колесами потяга загинула 18-річна студентка
19 грудня, 2025, 06:41
Про смерть дитини поліція дізналася 15 грудня
Смерть третьокласника у Тернополі: поліція має запитання до медиків
16 грудня, 2025, 15:26
Степан Гіга помер 12 грудня у львівській лікарні
Степан Гіга. Особливий народний артист
13 грудня, 2025, 15:30
За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає
На Чернігівщині через атаку дронів спалахнула пожежа (фото)
10 грудня, 2025, 07:36
На честь Віктора Володимировича у його рідному місті Українську щорічно проводять турнір з боксу
Був призером Олімпіади. Пішов з життя легендарний український боксер
6 грудня, 2025, 23:10

Події в Україні

У Харкові під завалами зруйнованого будинку знайдено тіло жінки
У Харкові під завалами зруйнованого будинку знайдено тіло жінки
Росія атакувала Миколаїв безпілотниками
Росія атакувала Миколаїв безпілотниками
Лінія фронту станом на 2 січня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 2 січня 2026. Зведення Генштабу
Удар по Харкову: виявлено тіло хлопчика, який був під завалами з мамою
Удар по Харкову: виявлено тіло хлопчика, який був під завалами з мамою
Атака на Харків, призначення Буданова та Іващенка. Головне за 2 січня
Атака на Харків, призначення Буданова та Іващенка. Головне за 2 січня
Окупанти атакували два райони Дніпропетровщини: постраждали люди
Окупанти атакували два райони Дніпропетровщини: постраждали люди

Новини

Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua