Росія атакувала Миколаїв безпілотниками

Ціллю росіян, ймовірно, були об'єкти енергетичної інфраструктури

У ніч на 3 січня Миколаїв опинився під масованим ударом російських безпілотників. Перші вибухи в місті пролунали близько пів на першу годину ночі, про що повідомив міський голова Олександр Сєнкевич. Про це пише «Главком».

За інформацією Повітряних Сил ЗСУ, групи ударних БпЛА заходили на місто з південного напрямку. Місцеві моніторингові канали зафіксували щонайменше п'ять «шахедів» у повітряному просторі регіону, зазначивши, що ціллю ворога, ймовірно, були об'єкти енергетичної інфраструктури, через що мешканців попередили про можливі відключення світла.

Протягом години місто пережило кілька хвиль атаки. Незважаючи на успішне збиття першої групи дронів силами ППО, ворог одразу спрямував нові безпілотники тим самим курсом. Кореспонденти «Суспільного» повідомляли про серію повторних вибухів, які тривали майже до першої години ночі. Повітряна тривога в Миколаївському районі була скасована о 01:16, тривавши загалом 45 хвилин.

За попередніми даними, які оприлюднив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, внаслідок нічних ударів постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, у ніч на 20 грудня російські війська завдали ударів по Миколаєву та області, використавши безпілотники. Внаслідок ворожої атаки в регіоні зафіксовано масштабні проблеми з електропостачанням, повідомляє мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За інформацією Сєнкевича, світло зникло не лише у самому місті, а й у населених пунктах Миколаївського та Вознесенського районів.

Раніше Одеський район знову опинився під масованим ударом російських балістичних ракет. Ціллю ворога став об’єкт портової інфраструктури, де внаслідок влучання на стоянці спалахнули вантажівки. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За даними Кіпера, атака призвела до значних жертв: загинули семеро людей, ще п’ятнадцятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізували для надання медичної допомоги.

Як відомо, що у ніч на 13 грудня російські терористи атакували Одесу та область ракетами. Писали, що в є прильоти у регіональному центрі, Арцизі та Усатовому.

Зазначається, що окупанти били по енергетичній інфраструктурі. В Одесі та області перебої з електропостачанням, в деяких частинах світло повністю зникло.

Також у ніч проти 12 грудня російські війська знову атакували Одесу та область ударними безпілотними літальними апаратами, спричинивши пошкодження та пожежі на об'єктах енергетичної та цивільної інфраструктури.

Зазначається, що внаслідок ворожих влучань спалахнули пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури.