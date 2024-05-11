Ракетний удар по ресторану Paradise в Донецьку: є загиблі та поранені

Удар припав по Ленінському району Донецька, де окупанти готували автопробіг до річниці псевдореферендуму

Україна поки не коментувала вибухи в Донецьку

Вдень 11 травня у тимчасово окупованому Донецьку було чути вибухи. Внаслідок удару знищено ресторан Paradise, який полюбляли відвідувати окупанти. Російське видання ТАСС повідомляє, що в результаті атаки загинуло троє людей, дев'ять поранених.

Видання пише, що серед постраждалих є дитина.

фото: ТАСС

Україна поки не коментувала вибухи в Донецьку.

фото: ТАСС

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Донецьку було чути вибухи. Після влучань у місті також було видно дим. За даними російських ЗМІ, удар припав по Ленінському району Донецька, де окупанти готували автопробіг до річниці псевдореферендуму, після якого оголосили про створення квазіреспубліки «ДНР». Місцеві пабліки повідомляють, що внаслідок удару знищено ресторан Paradise, який полюбляли відвідувати окупанти.

Як пишуть пропагандисти, атаку здійснили українські військові з ракетної системи залпового вогню Himars. Від удару пошкодило будівлю місцевого ресторану, а також, ймовірно, є постраждалі.