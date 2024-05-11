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Ракетний удар по ресторану Paradise в Донецьку: є загиблі та поранені

Наталія Порощук
glavcom.ua
Ракетний удар по ресторану Paradise в Донецьку: є загиблі та поранені
Удар припав по Ленінському району Донецька, де окупанти готували автопробіг до річниці псевдореферендуму
фото: ТАСС

Україна поки не коментувала вибухи в Донецьку

Вдень 11 травня у тимчасово окупованому Донецьку було чути вибухи. Внаслідок удару знищено ресторан Paradise, який полюбляли відвідувати окупанти. Російське видання ТАСС повідомляє, що в результаті атаки загинуло троє людей, дев'ять поранених. 

Видання пише, що серед постраждалих є дитина. 

Ракетний удар по ресторану Paradise в Донецьку: є загиблі та поранені фото 1
фото: ТАСС

Україна поки не коментувала вибухи в Донецьку.

Ракетний удар по ресторану Paradise в Донецьку: є загиблі та поранені фото 2
фото: ТАСС

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Донецьку було чути вибухи. Після влучань у місті також було видно дим. За даними російських ЗМІ, удар припав по Ленінському району Донецька, де окупанти готували автопробіг до річниці псевдореферендуму, після якого оголосили про створення квазіреспубліки «ДНР». Місцеві пабліки повідомляють, що внаслідок удару знищено ресторан Paradise, який полюбляли відвідувати окупанти.

Як пишуть пропагандисти, атаку здійснили українські військові з ракетної системи залпового вогню Himars. Від удару пошкодило будівлю місцевого ресторану, а також, ймовірно, є постраждалі.

Теги: росія окупанти «ДНР» ЗСУ війна Донеччина Донецьк Україна росіяни

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