Пентагон оцінив наслідки атак на нафтопереробні заводи РФ

Станом на середину березня ціни на паливо в РФ зросли на 20-30%

Удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі від початку цього року призвели до виведення з ладу 14% нафтопереробних потужностей РФ та підвищили ціни на паливо в країні-агресорці. При цьому ці атаки мали мінімальний вплив на виробництво електроенергії. Таких висновків дійшло розвідувальне управління міністерства оборони США, передає Bloomberg.

Аналіз розвідки охоплює двомісячний період – від першого удару 21 січня по заводу ПАТ «Новатек» в Усть-Лузі до атаки 24 березня на електростанцію в Новочеркаську.

Згідно зі звітом, втрата деяких російських нафтопереробних потужностей підвищила ціни на паливо в РФ на 20-30% до середини березня та призвела до зупинки експорту, щоб задовольнити бодай внутрішні потреби.

«Щоб пом’якшити наслідки цих атак, Росія заборонила експорт бензину на шість місяців, починаючи з березня, почала імпортувати нафтопродукти з Білорусі, планувала імпортувати з Казахстану, а також віддала пріоритет транспортуванню нафтопродуктів залізницею, а не іншими видами транспорту», – йдеться в повідомленні.

Як пише Bloomberg, Україна нарощує дедалі більш агресивні удари по цілях на території Росії. І хоча атаки на нафтопереробні заводи спрямовані на виснаження запасів палива та доходів від експорту для збройних сил Путіна, США все одно критикують їх за те, що вони створюють ризик для світових цін на нафту .

За оцінками американських розвідників, напади на енергооб’єкти «призвели до незначного збою в постачанні електроенергії російським військовим і цивільному населенню», тому що «Росія має надійні генеруючі потужності – треті за величиною у світі – і високий ступінь резервування в її мережі».

Крім того, у звіті зазначається, що країнські удари по Чорноморському флоту Росії з використанням безпілотних військово-морських безпілотників «змінили моделі операцій російського флоту». Чорноморський флот Росії почав уникати українського узбережжя та відводити частину кораблів від основної бази в тимчасово окупованому Севастополі в Криму.

Нагадаємо, росіяни заявили про атаку Збройних сил України на нафтопереробний завод у Туапсе, що в Краснодарському краї. За даними оперативного штабу, в результаті падіння безпілотника відбулося загоряння на території підприємства. Згодом стало відомо, що дрони СБУ та Головного управління розвідки вночі 17 травня атакували важливі цілі у Севастополі, Туапсе та Новоросійську.

За даними Reuters, унаслідок атаки українських дронів на НПЗ 17 травня у російському Туапсе пошкоджено установку з виробництва скрапленого нафтового газу. Саме тому завод призупинив свою роботу.