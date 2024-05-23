Ворог наближається до межі Часового Яру – DeepState (карта)

Триває 820-й день повномасштабної війни в Україні

Окупанти просуваються в Кліщіївці та Красногорівці

Поблизу Часового Яру в Донецькій області тривають запеклі бої. Російські загарбники просунулись поблизу міста. Про це повідомили аналітики DeepState.

Опублікована карта проєкту свідчить, що ворог наближається до межі Часового Яру.

«Ворог просунувся біля Часового Яру, в Кліщіївці та Красногорівці», – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, кількість бойових зіткнень у Донецькій області зросла. Зокрема, на Покровському напрямку «ворог штурмовими групами та технікою намагається вклинитися в бойові порядки». Ситуація залишається напруженою.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів. Протягом минулої доби українські захисники знищили 1330 росіян.

Як повідомлялося, українські війська нещодавно відвоювали території на сході Часового Яру, а також відтіснили російські сили від кількох будинків у Вовчанську. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Нагадаємо, триває 820-й день повномасштабної війни в Україні.