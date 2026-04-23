У Дніпрі внаслідок атаки РФ спалахнула багатоповерхівка

У ніч на 23 квітня російські терористи атакували Дніпро ударними дронами. У місті лунали численні вибухи. Повідомлялось про влучання. Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив наслідки обстрілу, пише «Главком».

За попередніми даними, ворожий удар припав по багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок влучання загорілися кілька квартир. На місці працюють рятувальники та екстрені служби.

Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється. Обставини атаки встановлюються.

Нагадаємо, 22 квітня на фронті відбулося 127 бойових зіткнень.

Противник завдав 44 авіаційних ударів, скинув 151 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 5650 дронів-камікадзе та здійснив 2362 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.