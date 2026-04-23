Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Дніпрі внаслідок атаки РФ спалахнула багатоповерхівка

Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Ворожий удар припав по багатоповерховому житловому будинку
фото: Дніпропетровська ОВА

Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється

У ніч на 23 квітня російські терористи атакували Дніпро ударними дронами. У місті лунали численні вибухи. Повідомлялось про влучання. Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив наслідки обстрілу, пише «Главком».

За попередніми даними, ворожий удар припав по багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок влучання загорілися кілька квартир. На місці працюють рятувальники та екстрені служби.

Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється. Обставини атаки встановлюються.

Нагадаємо, 22 квітня на фронті відбулося 127 бойових зіткнень.

Противник завдав 44 авіаційних ударів, скинув 151 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 5650 дронів-камікадзе та здійснив 2362 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Читайте також:

Теги: Дніпро обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua