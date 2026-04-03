Комбінований удар по критичній інфраструктурі. Стало відомо, чим РФ атакувала Україну

Українські військові збили 26 ракет та 515 безпілотників різних типів

У ніч на 3 квітня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Окупанти атакували Україну ударними БпЛА та ракетами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Загалом військові зафіксували 579 засобів повітряного нападу:

10 балістичних ракет «Іскандер-М» (райони пуску – Курська, Ростовська область РФ);

25 крилатих ракет Х-101 (район пуску – із повітряного простору Самарської область РФ);

дві крилаті ракети «Іскандер-К» (район пуску – Ростовська область РФ);

542 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, «Італмас» і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське, Чауда – тимчасово окуповані території Криму, понад 330 із них – «шахеди».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони. Станом на 14:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 541 ціль – 26 ракет та 515 безпілотників різних типів:

24 крилатих ракет Х-101;

дві крилаті ракетии «Іскандер-К» ;

515 ворожих БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 11 ракет та 27 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 22 локаціях.

Нагадаємо, ранок 3 квітня почався для України з масованих атак ворожих безпілотників у різних регіонах. Зокрема, близько 09:05 у Сумах зафіксовано влучання дрона типу «Молнія» в один із торговельних центрів у центральній частині міста. На місці події одразу розпочали роботу екстрені служби для ліквідації наслідків та встановлення кількості постраждалих.

Водночас масштабної атаки ракетами та дронами-камікадзе зазнала і Київщина. Окрім влучань у житлову забудову в Обухові та Крюківщині, зафіксовано падіння «Шахеда» у Вишневому поблизу освітніх закладів. Внаслідок ранкових обстрілів у Київській області вже офіційно підтверджено загибель однієї людини та поранення ще однієї особи. У Повітряних силах ЗСУ наголошували, що окрім загрози БпЛА, по всій країні оголошувалася ракетна небезпека через зліт російського носія «Кинджалів» МіГ-31К.

До слова, керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко заявив, що головною метою російських обстрілів України у денний час є збільшення кількості жертв серед цивільного населення.