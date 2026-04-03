Комбінований удар по критичній інфраструктурі. Стало відомо, чим РФ атакувала Україну

Ростислав Вонс
Росіяни атакували Шевченківський район Харкова
фото: ДСНС

Українські військові збили 26 ракет та 515 безпілотників різних типів

У ніч на 3 квітня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Окупанти атакували Україну ударними БпЛА та ракетами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Загалом військові зафіксували 579 засобів повітряного нападу:

  • 10 балістичних ракет «Іскандер-М» (райони пуску – Курська, Ростовська область РФ);
  • 25 крилатих ракет Х-101 (район пуску – із повітряного простору Самарської область РФ);
  • дві крилаті ракети «Іскандер-К» (район пуску – Ростовська область РФ);
  • 542 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, «Італмас» і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське, Чауда – тимчасово окуповані території Криму, понад 330 із них – «шахеди».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони. Станом на 14:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 541 ціль – 26 ракет та 515 безпілотників різних типів:

  • 24 крилатих ракет Х-101;
  • дві крилаті ракетии «Іскандер-К» ;
  • 515 ворожих БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 11 ракет та 27 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 22 локаціях.

Нагадаємо, ранок 3 квітня почався для України з масованих атак ворожих безпілотників у різних регіонах. Зокрема, близько 09:05 у Сумах зафіксовано влучання дрона типу «Молнія» в один із торговельних центрів у центральній частині міста. На місці події одразу розпочали роботу екстрені служби для ліквідації наслідків та встановлення кількості постраждалих.

Водночас масштабної атаки ракетами та дронами-камікадзе зазнала і Київщина. Окрім влучань у житлову забудову в Обухові та Крюківщині, зафіксовано падіння «Шахеда» у Вишневому поблизу освітніх закладів. Внаслідок ранкових обстрілів у Київській області вже офіційно підтверджено загибель однієї людини та поранення ще однієї особи. У Повітряних силах ЗСУ наголошували, що окрім загрози БпЛА, по всій країні оголошувалася ракетна небезпека через зліт російського носія «Кинджалів» МіГ-31К.

До слова, керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко заявив, що головною метою російських обстрілів України у денний час є збільшення кількості жертв серед цивільного населення

Читайте також:

Читайте також

У Бучанськомєу районі внаслідок атаки окупантів загинув 51-річний чоловік
На Київщині через атаку ворога загинув чоловік, ще одна людина поранена: деталі
3 квiтня, 11:55
Масована атака на Україну, розмова Зеленського з переговорниками США. Головне за 1 квітня 2026
Масована атака на Україну, розмова Зеленського з переговорниками США. Головне за 1 квітня 2026
1 квiтня, 21:12
Окупанти вдарили по складу «Нової пошти» у Луцьку
Зеленський про масовану атаку РФ: Це відповідь на нашу пропозицію припинення вогню
1 квiтня, 19:59
Дрони атакували Київщину
Окупанти атакували Київщину: є поранений
28 березня, 23:52
Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 28 березня
Росіяни масовано атакували Одесу дронами: зафіксовано влучання
28 березня, 02:18
Частина російського БпЛА пробила ролети та скло
Будинок мера Дніпра постраждав від російської атаки
24 березня, 12:44
Наслідки атаки на Київщину у ніч на 14 березня
Київщина: ДСНС та поліція повідомили наслідки масованого обстрілу (фото, відео)
14 березня, 07:52
Наслідки атаки на Київ. 6 червня, 2025 р.
Росія атакувала Київ ракетами та дронами: наслідки (оновлено)
7 березня, 07:29
Харків. Російська ракета влучила у багатоповерхівку
Харків. Російська ракета влучила у багатоповерхівку
7 березня, 02:20

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 квітня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 квітня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 6 квітня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 6 квітня 2026
Атака на Одесу та ураження нафтового терміналу у Новоросійську: головне за ніч
Атака на Одесу та ураження нафтового терміналу у Новоросійську: головне за ніч
Аналітики ISW пояснили, чому російська ППО не може зупинити удари по нафтових об’єктах
Аналітики ISW пояснили, чому російська ППО не може зупинити удари по нафтових об’єктах
$28 млн втрат за ніч: прикордонники знищили рідкісну техніку РФ
$28 млн втрат за ніч: прикордонники знищили рідкісну техніку РФ
Лінія фронту станом на 5 квітня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 5 квітня 2026. Зведення Генштабу

Новини

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
