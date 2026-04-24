Двоє загиблих та понад десяток постраждалих. Рятувальники показали наслідки обстрілу Одеси

Наразі відомо щонайменше про двох загиблих і 14 постраждалих

Російські загарбники атакували Одесу. Під ударом опинилися житлові будинки та цивільна інфраструктура. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Внаслідок влучання у триповерховий житловий будинок зруйновані квартири та зайнялася пожежа. Постраждало шестеро осіб.

Наслідки атаки на Одесу фото: ДСНС

Крім того, зруйновано два двоповерхові житлові будинки, де вогнеборці врятували одну людину та евакуювали ще 20 осіб (серед них дві дитини). Постраждало семеро осіб.

Також ворожий БпЛА поцілив у двоповерховий будинок. Дві людини загинули, ще одна – постраждала. Евакуйовано 16 мешканців з будівлі.

Рятувальники евакуюють мешканців пошкоджених будинків фото: ДСНС

Психологи ДСНС працювали на місцях трагедій всю ніч, надавши допомогу понад 50 мешканцям (з них 3 дитини), які перебували у стані важкого стресу.

Загалом внаслідок російської атаки загинули дві людини та 14 постраждали. Ліквідація наслідків триває: понад 140 рятувальників залучені на місцях влучань.

❗️Нічна атака окупантів на Одесу: є загиблі та постраждалі



Під ударом опинилися житлові будинки та цивільна інфраструктура.



Внаслідок влучання у 3-поверховий житловий будинок зруйновані квартири та зайнялася пожежа. Постраждало 6 осіб.



April 24, 2026

Нагадаємо, в Одесі внаслідок ворожої атаки безпілотників пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру, є постраждалі.

До слова, у ніч на 23 квітня російські терористи атакували Дніпро ударними дронами. В одному з під’їздів багатоповерхівки у центрі Дніпра, яку атакували російські війська, повністю знищено оселі з девʼятого по шостий поверхи. У будинку відімкнено воду, газ та світло.

Загалом по місту є пошкодження на чотирьох локаціях. Постраждали щонайменше 13 будинків. Потрощено понад пів тисячі вікон. Крім того, унаслідок обстрілу пошкоджено виставковий центр Спілки художників України та магазин музичних інструментів.

Дніпро 24 квітня вшановуватиме пам’ять цивільних мешканців, які стали жертвами терористичних ударів Росії 16 та 23 квітня.