Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Понад 800 ударів за добу. Росіяни обстріляли Запорізьку область

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Понад 800 ударів за добу. Росіяни обстріляли Запорізьку область
Окупаційні війська обстріляли пів сотні населених пунктів на Запоріжжі
фото: Запорізька ОВА

Унаслідок ворожих атак по Запорізькому району поранено одну людину

Впродовж доби окупанти завдали 820 ударів по 50 населених пунктах Запорізької області.  Одна людина поранена внаслідок ворожих атак по Запорізькому району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Зазначається, що війська РФ здійснили 24 авіаційні удари по Комишувасі, Новомиколаївці, Юрківці, Ясній Поляні, Новорозівці, Зарічному, Оріхову, Гуляйполю, Верхній Терсі, Воздвижівці, Копанях, Рівному, Гіркому, Староукраїнці, Цвітковому, Тимошівці, Любицькому, Широкому, Долинці та Преображенці.

464 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Балабине, Розумівку, Степне, Біленьке, Лисогірку, Новооленівку, Новоолександрівку, Мар’ївку, Степногірськ, Приморське, Степове, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку та Оленокостянтинівку.

Крім того, зафіксовано шість обстрілів із РСЗВ по Залізничному, Новоандріївці, Чарівному, Староукраїнці. Ще 326 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Лук’янівському, Павлівці, Гуляйполю, Залізничному, Малих Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському, Староукраїнці та Оленокостянтинівці.

Загалом надійшло 140 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

Нагадаємо, унаслідок нічної атаки росіян на Дніпро збільшилася кількість жертв. Наразі відомо про щонайменше двох загиблих та вісьмох поранених. Ще одна людина досі не виходить на звʼязок.

Як повідомлялося, 22 квітня російські загарбники обстріляли сільськогосподарське підприємство у селищі Великий Бурлук на Харківщині. Загиблих та постраждалих немає.

Теги: обстріл Запорізька область Іван Федоров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 23 квітня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 23 квітня 2026 року
Сили безпілотних систем спалили вісім одиниць ворожої техніки на Лиманському напрямку (відео)
Сили безпілотних систем спалили вісім одиниць ворожої техніки на Лиманському напрямку (відео)
Атака на Дніпро: кількість загиблих та поранених зросла
Атака на Дніпро: кількість загиблих та поранених зросла
Понад 800 ударів за добу. Росіяни обстріляли Запорізьку область
Понад 800 ударів за добу. Росіяни обстріляли Запорізьку область
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 квітня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 квітня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 23 квітня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 23 квітня 2026

Новини

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua