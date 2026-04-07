РФ атакувала чотири райони Дніпропетровщини: загинула дитина, є поранені

Ростислав Вонс
Через російську атаку на Синельниківський район у житловому будинку спалахнула пожежа
фото: Facebook/Микола Лукашук

Унаслідок удару по Покровській громаді загинув 11-річний хлопчик, ще п’ятеро людей дістали поранення

Російські загарбники понад 10 разів атакували безпілотниками Криворізький, Нікопольський, Павлоградський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів загинув 11-річний хлопчик, ще п’ятеро людей дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

У Покровській громаді Синельниківського району горів приватний будинок. Ще три оселі та авто пошкоджені. Загинув 11-річний хлопчик. Жінки 31 та 61 років і 33-річний чоловік госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Наслідки удару по Синельниківському району Дніпропетровщини
У Павлоградському районі під ударом були сам Павлоград і Богданівська громада. Виникла пожежа. Пошкоджені адмінбудівля та лінії електропередач. Постраждали двоє чоловіків 52 та 66 років, їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

В Апостоловому Криворізького району росіяни пошкодили інфраструктуру. У Нікополі, Червоногригорівській та Марганецькій громадах Нікопольського району пошкоджені адмінбудівля, приватний будинок та авто.

Наслідки удару по Нікопольському району Дніпропетровщини
Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирне населення Дніпропетровської області. Станом на ранок 6 квітня ворог здійснив понад 30 атак, поціливши по цивільній інфраструктурі трьох районів області.ʼ

Як повідомлялося, минулої ночі російські окупанти завдали масованого удару по Одесі. Під ворожим вогнем опинилися Київський та Приморський райони міста. Унаслідок численних влучань виникли масштабні пожежі. Ціллю росіян стали житлові будинки, об’єкти інфраструктури та адміністративні будівлі.

