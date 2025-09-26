Росія завищує досягнення на фронті в Україні – ISW

Міноборони РФ поширює перебільшені дані про контроль над територіями, щоб підтримати наратив про «неминучу перемогу» та переконати Захід

Росія значно завищує свої «досягнення» на фронті в Україні, заявляючи про контроль над більшими територіями, ніж це підтверджують фактичні дані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

За даними ISW, Міністерство оборони Росії з початку 2025 року повідомило про захоплення 205 населених пунктів або 4714 квадратних кілометрів території України. Зокрема, РФ стверджує про контроль над 205 кв. км у Луганській області, 3308 кв. км у Донецькій, 261 кв. км у Запорізькій, 175 кв. км у Дніпропетровській, 542 кв. км у Харківській та 223 кв. км у Сумській.

Однак аналітики ISW мають докази, що фактично російські війська контролюють лише близько 3434 кв. км – тобто значно менше, ніж заявляє Міноборони РФ.

Експерти Інституту вивчення війни зазначають, що перебільшення результатів бойових дій використовується Кремлем для підтримки пропагандистського наративу про «неминучу перемогу» та спроби переконати Захід у досягненні військових цілей.

Нагадаємо, що представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів про тактику росіян із демонстрації контролю над територією. За його словами, перед перемовинами РФ прагне показати, що вони контролюють якомога більше населених пунктів, навіть якщо це не відповідає дійсності.

«Ця історія про «прапороносців», яких відправляють лише з однією метою –забігти вглиб населеного пункту і навіть не захопити його, а просто поставити прапор та сфотографувати. В принципі, на цьому їхня місія закінчується», – зазначив Юсов.

Крім того, він прокоментував відео російського генштабу, на якому Одеська та Миколаївська області позначені як територія РФ, назвавши це показовим жестом і прикладом дезінформаційної кампанії.