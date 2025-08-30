Головна Країна Події в Україні
Генштаб підтвердив успішну атаку на російські НПЗ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Генштаб підтвердив успішну атаку на російські НПЗ
У результаті удару на об’єкті зафіксовано численні вибухи та пожежу
фото: скріншот з відео

Генштаб підтвердив ураження важливих об’єктів російського агресора, зокрема НПЗ «Краснодарський» та «Сизранський»

Генеральний штаб Збройних Сил України офіційно підтвердив успішне ураження двох нафтопереробних заводів на території Росії. В рамках операцій зі зниження наступального потенціалу окупантів, у ніч на 30 серпня були атаковані НПЗ «Краснодарський» у Краснодарському краї та «Сизранський» у Самарській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб України.

За даними Генерального штабу, НПЗ «Краснодарський» виробляє близько 3 млн тонн світлих нафтопродуктів на рік, зокрема бензин, дизель та авіаційне пальне, і бере участь у забезпеченні російської армії. У результаті удару на об’єкті зафіксовано численні вибухи та пожежу.

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України також повторно уразили нафтопереробний завод «Сизранський» у Самарській області, який переробляє до 8,5 млн тонн палива на рік, включно з авіаційним гасом, мазутом та бітумом. Зазначається, що в районі об'єкта також виникла пожежа.

Як відомо, у ніч на 30 серпня у Росії атаковано два нафтопереробних заводи – у Краснодарі та Сизрані у Самарській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Як відомо, у Краснодарі було атаковано Краснодарський нафтопереробний завод. Зазначається, що проектна потужність з переробки нафти становить 3,1 млн тонн на рік. 

Краснодарський НПЗ найстаріший з нині діючих російських нафтопереробних заводів. На даний час є філією ТОВ «Афіпський НПЗ».

Теги: росія нафта завод Генштаб війна

