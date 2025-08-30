Генштаб підтвердив успішну атаку на російські НПЗ

У результаті удару на об’єкті зафіксовано численні вибухи та пожежу

Генштаб підтвердив ураження важливих об’єктів російського агресора, зокрема НПЗ «Краснодарський» та «Сизранський»

Генеральний штаб Збройних Сил України офіційно підтвердив успішне ураження двох нафтопереробних заводів на території Росії. В рамках операцій зі зниження наступального потенціалу окупантів, у ніч на 30 серпня були атаковані НПЗ «Краснодарський» у Краснодарському краї та «Сизранський» у Самарській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб України.

За даними Генерального штабу, НПЗ «Краснодарський» виробляє близько 3 млн тонн світлих нафтопродуктів на рік, зокрема бензин, дизель та авіаційне пальне, і бере участь у забезпеченні російської армії. У результаті удару на об’єкті зафіксовано численні вибухи та пожежу.

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України також повторно уразили нафтопереробний завод «Сизранський» у Самарській області, який переробляє до 8,5 млн тонн палива на рік, включно з авіаційним гасом, мазутом та бітумом. Зазначається, що в районі об'єкта також виникла пожежа.

