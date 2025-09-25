Як правильно подати рапорт на зміну місця служби через «Армія+»: інструкція

Військові можуть подати рапорт на зміну місця служби через застосунок Армія+, дотримуючись правил Міноборони щодо оформлення документів

Як правильно подати рапорт на переведення в Армія+ і уникнути відмови

У Міноборони України надали детальні інструкції щодо подання рапорту на зміну місця служби через застосунок Армія+. Наразі переведення можливі лише між частинами всередині ЗСУ чи НГУ, а правильне оформлення документів підвищує шанси на позитивне рішення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Чернігівський обласний ТЦК та СП.

Відповідно до роз’яснень Міноборони, для успішного переведення військовим потрібно підготувати два основні документи:

Рекомендаційний лист – зразок можна завантажити безпосередньо в Армія+ під час подання рапорту.

Як пояснили у відомстві: «Для цього на екрані з додаванням рекомендаційного листа натисніть на текст довідки нижче та завантажте шаблон. Лист дійсний 30 днів від дати підпису. Встигніть подати рапорт протягом цього терміну».

Військовий документ — це може бути військовий квиток, посвідчення офіцера чи інший документ.

При цьому важливо не переплутати номери розділів із номерами сторінок, зазначають у відомстві: «Біля номерів розділів завжди є відповідні назви».

Якщо для посади потрібні додаткові документи, наприклад довідка ВЛК або погодження від СБУ, їх потрібно підготувати завчасно та завантажити на окремому екрані.

Відомство зазначає, що під час подання рапорту через Армія+ важливо дотримуватися кількох правил, аби уникнути відмови:

Нечіткі фото документів

«Використовуйте фотокамеру з високою якістю або просіть побратима зробити фото та надіслати через захищений месенджер – потім завантажуйте з галереї».

Неправильна назва посади

«Вказуйте посаду повністю та не скорочуйте. Наприклад, якщо ваша посада звучить як «старший навідник 1 розрахунку 1 самохідного артилерійського взводу 3 самохідної артилерійської батареї 1 самохідного артилерійського дивізіону», не можна писати просто «старший навідник». Такий рапорт відхилять».

Різні дані в документах

«Перевірте, щоб назва посади у листі була такою ж, як на екрані з вашими військовими відомостями. Номер вашої частини має збігатися у рекомендаційному листі та у вашому військовому документі».

Зміна номера військової частини

«Якщо змінився номер або відбулося переформування частини – долучіть офіційну довідку про це. Інакше Кадровий центр ЗСУ зарахує лише час вашої служби у частині з новим номером. Якщо цей термін менший за 6 місяців – рапорт відхилять».

Перед підписанням рапорту Міноборони радить уважно перевірити всі дані:

«Переглядайте всі дані перед підписанням та відредагуйте рапорт, якщо помітили помилку. І за 72 години після подання рапорту чекайте на рішення».

Такі поради допоможуть військовим правильно оформити документи та підвищити шанси на успішне переведення між частинами ЗСУ чи НГУ.

Нагадаємо, що у застосунку для військових «Армія+» з’явився новий сервіс – мультипідпис рапортів. Ця функція дозволяє командирам підрозділів швидко обробляти десятки звернень від підлеглих, що надходять у розділ «Рапорти» на вкладку «До розгляду».

За допомогою мультипідпису рішення про погодження або відхилення можна приймати свайпами: праворуч – погодити, ліворуч – відхилити. Додатково доступний фільтр для швидкого пошуку потрібних рапортів.

За один раз командир може обробити до 40 рапортів, наприклад, щодо відпустки, та підтвердити їх одночасно через Дія.Підпис або SmartID. Масове відхилення неможливе, оскільки кожне відхилення потребує пояснення.

Міноборони зазначає, що новий сервіс покликаний спростити та прискорити обробку рапортів, зменшивши бюрократичне навантаження на командирів.