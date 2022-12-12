Росія змінила схему ударів по Україні з бомбардувальників — розвідка

Зараз літаки не заходять у повітряний простір нашої країни й обирають обхідні маршрути

За підрахунками розвідників, Росія ще залишила ракет на три-п'ять масованих ракетних ударів

Росія із жовтня змінили схему польотів своїх бомбардувальників для ударів по території України. Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю The New York Times.

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За його словами, зараз літаки не заходять у повітряний простір нашої країни й обирають обхідні маршрути, щоб не потрапити під приціл українських систем протиповітряної оборони. Це обмежує їхню ефективність.

Зазвичай українська розвідка має приблизно годину після зльоту бойових літаків РФ, щоб відстежити їхні польоти, перш ніж пілоти доберуться до зони нанесення вогню і запустять ракети.

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Скібіцький повідомив, що Росія має чотири основні напрями, звідки ЗС РФ намагаються проникнути в український повітряний простір:

з Чорного моря на півдні;

із району навколо Каспійського моря на південному сході;

із Росії на сході;

з Білорусі на півночі.

Представник ГУР зазначив, що під час масованого ракетного удару РФ випустила до 100 ракет за кілька хвилин, вони одночасно летіли з усіх боків. За підрахунками розвідників, Росія ще залишила ракет на три-п'ять масованих ракетних ударів. «Це якщо в одній хвилі буде від 80 до 90 ракет», – додав Скібіцький.

Нагадаємо, також розвідка пояснила, чому Росія використовує під час обстрілу українські ракети.