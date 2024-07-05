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Суд скасував штраф ТЦК, який посилався на дані з реєстру «Оберіг»: причина

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Суд скасував штраф ТЦК, який посилався на дані з реєстру «Оберіг»: причина
Справа позивача розглядалась у Верховинському районному суді Івано-Франківської області 11 червня 2024 року
фото з відкритих джерел

Суд скасував штраф ТЦК, який посилався на дані з реєстру «Оберіг», адже посилання на сервіс немає в законі

11 червня Верховинський районний суд Івано-Франківської області виніс рішення на користь чоловіка, який отримав постанову від ТЦК про те, що не стояв на військовому обліку. За доказ в ТЦК взяли дані із реєстру «Оберіг». Виявилося, законодавство України не містить посилань на реєстр, тому як доказ інформація з них надаватись не може. Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Чоловік звернувся до суду з адміністративним позовом про визнання протиправною та скасування постанови ТЦК від 19.04.2024, згідно з якою його притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 210 КУпАП, та накладено штраф.

Позивач пояснив, що при складенні постанови йому в усній формі повідомляли, що згідно з даними з електронного реєстру під назвою «Оберіг» він не перебуває на обліку в будь-якому ТЦК, при цьому з даними цього реєстру його не ознайомили.

Усні доводи про те, що позивач приходив до ТЦК ще наприкінці лютого та оновлював дані вони не прийняли, а про наявне у чоловіка тимчасове посвідчення від 2014 року сказали, що воно не відповідає вимогам наказу Міноборони «Про тимчасове посвідчення військовозобов'язаного». Посвідченням свідчить, що чоловік був прийнятий на тимчасовий облік запасу ЗСУ.

Чоловік розповів, що ходив до ТЦК ще у лютому 2022 року, проте у цей день йому жодної відмітки у його облікових документах не поставили. 

Верховинський районний суд Івано-Франківської скасував штраф ТЦК, який посилався на дані з реєстру «Оберіг», адже посилання на сервіс немає ані в законі, ані в підзаконних актах.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 26 червня підписав закон №3783-IX (законопроєкт 11143) про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку ведення військового обліку. ТЦК  зможе побачити у  Реєстрі «Оберіг» дані про відкрите стосовно ухилянта виконавче провадження та відомості про несплачений штраф. 

До того ж сервіс «Оберіг» збирає інформацію з різних реєстрів, до прикладу, платників податків. Тому за цими даними ТЦК може знайти роботодавця розшукуваного військовозобов'язаного та через нього організувати прибуття цієї людини до військкомату.

До слова, згідно з мобілізаційним законом, який набув чинності 18 травня, військовозобов’язані зобов’язані протягом 60 днів оновити свої персональні дані. Після закінчення цього терміну, з 16 липня, повістки почнуть розсилати поштою.

Читайте також: Міноборони назвало чотири причини, які дозволяють не йти до ТЦК за повісткою
Теги: суд мобілізація ТЦК Івано-Франківщина Україна

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