РФ може ділитися даними про зброю США з Китаєм – ЗМІ

Російські технології на полі бою, які виводять з ладу певні системи озброєнь США, ймовірно, можуть потрапляти до Китаю

Американські законодавці просять Білий дім оцінити здатність Росії протидіяти американським озброєнням

Двопартійний комітет Конгресу США закликав Білий дім розкрити деталі того, чи ділилася Росія з Китаєм інформацією про те, як протидіяти американській зброї, яку використовують на полі бою в Україні. Про це йдеться у листі, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Спеціальний комітет Палати представників з питань Китаю допустив, що російські технології на полі бою, які виводять з ладу певні системи озброєнь США, ймовірно, можуть потрапляти до Китаю. Наприклад – російські засоби боротьби з американськими високоточними боєприпасами.

«Ми повинні передбачити і дійсно діяти, виходячи з припущення, що Росія передає КНР інформацію про вразливі місця або засоби протидії американським і союзницьким системам озброєнь» , – написали у листі голова комітету республіканець Джон Муленаар і провідний демократ Раджа Крішнамурті.

Законодавці посилаються на повідомлення ЗМІ та аналітичних центрів про підтримку Китаєм військової промисловості Росії та «тривожний рівень російської адаптації», який підірвав ефективність кількох невизначених американських систем озброєнь.

Вони попросили радника Білого дому з питань національної безпеки Саллівана оцінити здатність Росії протидіяти американським озброєнням, розміщеним в Україні, а також ступінь того, наскільки Москва могла поділитися отриманими уроками з Китаєм.

Також вони просять оцінити будь-які військові зусилля Китаю, спрямовані на відображення російських військових інновацій.

Нагадаємо, війна в Україні послаблює військову міць Росії, що змушує її звертатися по допомогу до Китаю й КНДР. Дедалі тісніші зв'язки між Москвою, Пекіном та Пхеньяном у сфері безпеки викликають у Японії занепокоєння