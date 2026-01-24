Головна Світ Соціум
Фінські фермери втрачають оленів через… війну в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Фінські фермери втрачають оленів через… війну в Україні
За даними Асоціації оленярів Фінляндії, у 2025 році вовки вбили рекордну кількість – щонайменше 2124 оленів
фото: theguardian.com

Після початку повномасштабного вторгнення у російських лісах на кордоні з Фінляндією виросла кількість хижаків

Фінські фермери, які тримають північних оленів та випасають їх традиційним способом, скаржаться на значні втрати тварин через вовків, що приходять з російського боку кордону. Як інформує «Главком», про це йдеться у статті The Guardian.

Навесні пастухи випускають оленів на самостійний випас в ліс. У грудні стадо має повертатися додому. Це давній спосіб життя народів країни. Але після початку російського вторгнення в Україну різко змінилася кількість втрачених оленів. З 2022 року пастухи знаходять у лісі скелети оленів, яких вполювали вовки з Росії.

Вовки та ведмеді вільно переміщуються через густо заліснений кордон Фінляндії та Росії, що тягнеться на сотні кілометрів. Пастухи вважають, що чисельність російських вовків різко зросла після того, як мисливців відправили на війну в Україну. Це змусило хижаків шукати нові території для полювання у Фінляндії.

Фермери розповіли журналістам, за останками оленів можуть впевнено говорити, що їх вполювали саме вовки. А сліди ведуть у бік російського кордону.

За даними Асоціації оленярів Фінляндії, у 2025 році вовки вбили рекордну кількість – щонайменше 2124 оленів. При цьому знайдені скелети, ймовірно, становлять лише частину від справжньої кількості.

Влада каже, що важко остаточно сказати про причини такого зростання хижаків. Контакти на кордоні між Фінляндією та Росією майже відсутні, неможливо отримати відповіді на основні запитання. Фінські пастухи більше не можуть збирати північних оленів, які перетнули кордон, що було звичною справою до вторгнення Росії в Україну.

До червня минулого року вовк був суворо охоронюваним видом у ЄС, оскільки в багатьох країнах його майже винищили. Але чисельність особин у Європі майже подвоїлася з 11 193 до 20 300 у період з 2012 по 2023 рік. Вважається, що хижаки вбивають приблизно 65 500 голів худоби на рік. Це спонукає деякі держави ЄС збільшити кількість тварин для відстрілу.

Фінляндія скасувала заборону на полювання на вовків на початку 2026 року, натомість запровадивши систему квот на полювання, щоб обмежити зростання популяції.

«Вовк – це вид, чисельність якого може швидко зростати. Зазвичай його популяція досить обмежена полюванням у Росії, тому можливо, що війна в Україні певною мірою вплинула на ці зміни», – сказав спеціаліст із вовків з Інституту природних ресурсів Фінляндії Ілпо Койола.

Згідно з офіційною статистикою, навесні минулого року популяція фінського вовка становила близько 430 особин, і це той самий підвид, що й російські вовки, де мешкає приблизно 60 000 особин.

Койола каже, що існує прецедент швидкого зростання популяції вовків у Росії під час Другої світової війни. Тоді їхня чисельність подвоїлася після того, як мільйони чоловіків були відправлені воювати проти нацистської Німеччини на західному фронті Радянського Союзу. Ще один сплеск стався, коли розпався СРСР.

«Ми не знаємо, наскільки велику роль відігравали солдати, розміщені в гарнізонах на кордоні, у полюванні на вовків у цьому районі. Але збільшення кількості нападів відбувається майже одночасно з війною в Україні», – сказав експерт.

До того ж старша наукова співробітниця Інституту природних ресурсів Міа Валтонен, яка відповідає за генетичне тестування вовків, відстріляних для контролю популяцій, сказала, що більшість вовків, вбитих у Фінляндії в останні роки, схоже, не походять з цієї країни.

Нагадаємо, в Україні почастішали випадки появи диких тварин у межах населених пунктів і навіть біля людських осель. Лосі почали з’являтись в центрі Києва. Лисиць фіксують на набережній Дніпра та у Кривому Розі. Ведмеді заходять на Рівненщину через Білорусь. 

Також на Оболоні жінка тримала у себе в квартирі справжнього вовка, який врешті ледь не з’їв її.

тварини Фінляндія кордон війна

