Головна Світ Політика
search button user button menu button

WSJ: Спецпосланець Трампа зустрінеться із Зеленським та лідерами ЄС у Берліні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
WSJ: Спецпосланець Трампа зустрінеться із Зеленським та лідерами ЄС у Берліні
Стів Віткофф разом з Дональдом Трампом
фото: The White house/Facebook

Переговори, які буде проводити Віткофф, стануть частиною дипломатичних зусиль США щодо координації дій із ключовими сюзниками з Європи 

Спеціальний представник США Стів Віткофф цими вихідними здійснить візит до Берліна. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на інформацію від офіційних осіб, передає «Главком».

Головною метою поїздки є проведення переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та очільниками європейських держав. 

Окрім зустрічі з українським лідером, графік Віткоффа на неділю та понеділок передбачає серію консультацій із високопосадовцями з Франції, Великої Британії та Німеччини. Ці переговори стануть частиною дипломатичних зусиль Вашингтона щодо координації дій із ключовими європейськими союзниками.

Раніше повідомлялося, що зустріч делегацій Сполучених Штатів, України та європейських країн, яка була запланована на суботу, 13 грудня, у Парижі для обговорення українського мирного плану, була скасована. 

«Главком» писав, що 13 грудня у Парижі відбудеться важлива зустріч, на якій представники України та Європейського Союзу обговорять суперечливі пункти мирного плану президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни. 

Зустріч у Парижі залучить радників з національної безпеки від України, Франції, Німеччини та Великої Британії. Поки що не підтверджено, чи буде присутній держсекретар США Марко Рубіо, який очолював делегацію на попередніх переговорах. Також залишається невизначеним, чи відбудеться окрема телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та Трампом, яку пропонували європейські лідери.

Нагадаємо, Україна активно працює над отриманням дієвих гарантій безпеки для забезпечення сталого завершення війни, причому ключова увага приділяється двосторонній угоді зі Сполученими Штатами Америки.

До слова, президент США Дональд Трамп, коментуючи запитання щодо майбутніх переговорів сказав, що представники Сполучених Штатів будуть присутні на зустрічі в суботу в Європі, якщо вважатимуть, що є гарний шанс заключити угоду. 

Теги: переговори Стів Віткофф війна Володимир Зеленський Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Транш буде перераховано до кінця грудня 2025 року
Рада ЄС схвалила 2,3 млрд євро для України
11 грудня, 21:22
У приватний будинок у Сокільниках влучив дрон із вибухівкою
Безпілотник атакував приватний будинок на Львівщині
11 грудня, 11:02
Нині триває 1386-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 10 грудня 2025 року
10 грудня, 08:23
Генасамблея ООН вимагає від РФ повернути депортованих українських дітей
Генасамблея ООН вимагає від РФ повернути депортованих українських дітей
4 грудня, 03:31
Елла Лібанова розповіла, що в Україні не буде бебі-буму, як після Другої світової війни
Демографиня Лібанова розповіла, чому в Україні не буде бебі-буму після війни
3 грудня, 20:26
Путін не робить кроків назустріч миру
Жодних ознак. Розвідка НАТО оцінила готовність Путіна до миру
2 грудня, 20:43
Російські дрони залетіли в Румунію
Російські дрони залетіли в Румунію
25 листопада, 09:35
Рубіо наголосив, що будь-який план вимагає схвалення Трампа
У Женеві завершилися перемовини про мир: перші заяви Рубіо та Єрмака
23 листопада, 19:58
Орбан прогнозує розвиток подій після 28-пунктового плану США
Орбан прогнозує, що мирний план США наближає Будапештський саміт
21 листопада, 17:46

Політика

WSJ: Спецпосланець Трампа зустрінеться із Зеленським та лідерами ЄС у Берліні
WSJ: Спецпосланець Трампа зустрінеться із Зеленським та лідерами ЄС у Берліні
Ексрадник Трампа став консультантом російського «Лукойлу» – Politico
Ексрадник Трампа став консультантом російського «Лукойлу» – Politico
США обмежували передачу розвідданих Ізраїлю через ситуацію в Газі – Reuters
США обмежували передачу розвідданих Ізраїлю через ситуацію в Газі – Reuters
Польща приєдналася до програми підтримки вступу України в ЄС
Польща приєдналася до програми підтримки вступу України в ЄС
Путін не зміг вимовити прізвище президента Туркменістану
Путін не зміг вимовити прізвище президента Туркменістану
Трамп ухилився від запитання про вільну економічну зону на Донбасі
Трамп ухилився від запитання про вільну економічну зону на Донбасі

Новини

Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
Вчора, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua