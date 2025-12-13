WSJ: Спецпосланець Трампа зустрінеться із Зеленським та лідерами ЄС у Берліні

Переговори, які буде проводити Віткофф, стануть частиною дипломатичних зусиль США щодо координації дій із ключовими сюзниками з Європи

Спеціальний представник США Стів Віткофф цими вихідними здійснить візит до Берліна. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на інформацію від офіційних осіб, передає «Главком».

Головною метою поїздки є проведення переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та очільниками європейських держав.

Окрім зустрічі з українським лідером, графік Віткоффа на неділю та понеділок передбачає серію консультацій із високопосадовцями з Франції, Великої Британії та Німеччини. Ці переговори стануть частиною дипломатичних зусиль Вашингтона щодо координації дій із ключовими європейськими союзниками.

Раніше повідомлялося, що зустріч делегацій Сполучених Штатів, України та європейських країн, яка була запланована на суботу, 13 грудня, у Парижі для обговорення українського мирного плану, була скасована.

«Главком» писав, що 13 грудня у Парижі відбудеться важлива зустріч, на якій представники України та Європейського Союзу обговорять суперечливі пункти мирного плану президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни.

Зустріч у Парижі залучить радників з національної безпеки від України, Франції, Німеччини та Великої Британії. Поки що не підтверджено, чи буде присутній держсекретар США Марко Рубіо, який очолював делегацію на попередніх переговорах. Також залишається невизначеним, чи відбудеться окрема телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та Трампом, яку пропонували європейські лідери.

Нагадаємо, Україна активно працює над отриманням дієвих гарантій безпеки для забезпечення сталого завершення війни, причому ключова увага приділяється двосторонній угоді зі Сполученими Штатами Америки.

До слова, президент США Дональд Трамп, коментуючи запитання щодо майбутніх переговорів сказав, що представники Сполучених Штатів будуть присутні на зустрічі в суботу в Європі, якщо вважатимуть, що є гарний шанс заключити угоду.