Ціни на світло в Європі впали нижче нуля: що спричинило обвал

Єгор Голівець
Ціни на електроенергію в Європі впали до рекордного мінусу через сонячну генерацію
Сонячні електростанції дали надлишок енергії, а система не змогла його використати

В Європі ціни на електроенергію тимчасово стали від’ємними через різке зростання виробництва сонячної енергії та низький попит. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

У Німеччині в неділю з 13:00 до 14:00 ціна електроенергії впала до мінус €413,77 за мегават-годину. У Франції в цей самий період вона знизилася до мінус €412,55.

Причиною стало перевищення пропозиції над попитом. У пікові години сонячні електростанції в Німеччині виробляли до 44 гігаватів електроенергії. Водночас у вихідний день споживання було нижчим за звичайне.

Через нестачу потужностей для зберігання електроенергії та обмеження електромереж система не змогла повністю використати надлишок. У таких умовах частину генерації доводиться обмежувати, а ціни падають нижче нуля. Попри різке зниження вдень, увечері ціни знову зросли, що свідчить про високу волатильність ринку.

У Франції для підтримки стабільності енергосистеми частину атомних реакторів залишили в роботі, хоча обсяги генерації перевищували попит.

Експерти зазначають, що подібні коливання стають дедалі частішими через швидке зростання відновлюваної енергетики та недостатню гнучкість інфраструктури.

Очікується, що зі зміною погодних умов ситуація тимчасово стабілізується, однак у періоди високої сонячної активності такі обвали можуть повторюватися.

Нагадаємо, що на тлі загострення в районі Ормузької протоки Міжнародне енергетичне агентство попередило про ризики масштабної енергетичної кризи. Перебої з постачанням нафти і газу можуть призвести до зростання цін на енергоносії та уповільнення світової економіки.

В Європі запасів авіаційного пального вистачить приблизно на шість тижнів, після чого можливі скасування рейсів. Найбільше наслідки відчують країни, що розвиваються. Водночас у Перській затоці залишаються понад 100 танкерів, які не можуть пройти через протоку, а відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури може тривати місяці.

Ціни на світло в Європі впали нижче нуля: що спричинило обвал
Провал у будівництві РФ. Ринок визнав спад у ключових секторах
Прибуток однієї з найбільших металургійних компаній РФ за квартал скоротився у 370 разів
Ринки засумнівалися у мирі США та Ірану: ціни на нафту зросли
Карні створює суверенний фонд Канади для захисту економіки від впливу США
CNN: Військові витрати в Європі та Азії різко зросли
