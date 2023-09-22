ООН: Репресії в Росії досягли рівня сталінських часів

За словами посадовиці ООН, рівень репресій проти незалежних медіа, громадянського суспільства в РФ є безпрецедентним у новітній історії

Репресії в Росії зросли після повномасштабного вторгнення її військ в Україну в лютому минулого року й сягнули рівня сталінських часів. Про це 22 вересня заявила журналістам у Женеві провідна експертка ООН Мар'яна Кацарова, передає The Guardian.

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«Рівень репресій проти незалежних медіа, громадянського суспільства та взагалі будь-кого, хто висловлює незгоду… є безпрецедентним у новітній історії», – сказала Кацарова.

За словами посадовиці, «репресії дуже витончені», адже щотижня влада приймає нові закони, щоб придушити будь-яку форму критики чи незгоди.

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Зазначимо, у квітні минулого року Кацарову призначили першим за підтримки ООН спостерігачем за ситуацією з правами в Росії. Країна-агресорка відмовилася надати їй доступ на свою територію чи навіть визнати її мандат, а також відмовилася брати участь у дебатах щодо її доповіді в Раді ООН з прав людини цього тижня.

Нагадаємо, політологиня та кандидатка історичних наук Еліна Слободянюк вважає, що російське населення підтримує та готове до репресивних дій щодо певних категорій громадян.