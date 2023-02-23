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Росіяни на початку вторгнення збивали власні літаки: ЗМІ розкрили деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни на початку вторгнення збивали власні літаки: ЗМІ розкрили деталі
фото ілюстративне

Журналісти припустили, що у Росії не було пілотів з бойовим досвідом, які б хотіли літати над Україною

У перші дні повномасштабного вторгнення в Україну російські загарбники збили декілька власних літаків. Через це РФ не вистачало пілотів із досвідом бойових дій із залученням сухопутних сил. Про це пише Financial Times з посиланням на колишнього високопоставленого чиновника США.

Експосадовець зазначив, що «можливо, це не двозначне число, але це більше одного чи двох» російських літаків, збитих дружнім вогнем. За його словами, «було багато братовбивств». «Можливо, у них не було пілотів з бойовим досвідом, які б хотіли літати над Україною і ризикувати своєю головою в тих божевільних обставинах», – додав він.

Інформацію також підтвердив представник Головного управлянні розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. «Це сталося. З артилерійських підрозділів, з танків, і ми навіть це бачили з наших перехоплень їхніх розмов. Вони збивали власні вертольоти і збивали власні літаки», – сказав він.

Нагадаємо, розпочалася 365-а доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Через провал під Вугледаром добровольчий загін росіян відмовляється продовжувати йти в наступ. 

Теги: Міноборони війна літак наступ росіяни

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