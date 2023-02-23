Росіяни на початку вторгнення збивали власні літаки: ЗМІ розкрили деталі

Журналісти припустили, що у Росії не було пілотів з бойовим досвідом, які б хотіли літати над Україною

У перші дні повномасштабного вторгнення в Україну російські загарбники збили декілька власних літаків. Через це РФ не вистачало пілотів із досвідом бойових дій із залученням сухопутних сил. Про це пише Financial Times з посиланням на колишнього високопоставленого чиновника США.

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Експосадовець зазначив, що «можливо, це не двозначне число, але це більше одного чи двох» російських літаків, збитих дружнім вогнем. За його словами, «було багато братовбивств». «Можливо, у них не було пілотів з бойовим досвідом, які б хотіли літати над Україною і ризикувати своєю головою в тих божевільних обставинах», – додав він.

Інформацію також підтвердив представник Головного управлянні розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. «Це сталося. З артилерійських підрозділів, з танків, і ми навіть це бачили з наших перехоплень їхніх розмов. Вони збивали власні вертольоти і збивали власні літаки», – сказав він.

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Нагадаємо, розпочалася 365-а доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Через провал під Вугледаром добровольчий загін росіян відмовляється продовжувати йти в наступ.